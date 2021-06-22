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Ялта сменит генплан: Как в Крыму будут бороться с потопами

Алиса Селезнёва
1 час назад
Власти Ялты решили внести изменения в Генплан города, а также запретить и снести самострои. Цель такого решения – недопущение новых потопов.
Ялта сменит генплан: Как в Крыму будут бороться с потопами
Фото: ТАССТАСС
Отмечается, что причиной таких негативных последствий для объектов инфраструктуры Ялты в существенной степени стало распространение практики стихийного строительства – в частности, в руслах рек. Об этом сообщает «Российская газета».
Чтобы в будущем такого не возникало, ялтинская администрация решила внести изменения к Генеральному плану городской застройки.
"Затопление некоторых территорий частного жилого сектора случилось во многом по той причине, что этот самый жилой сектор был возведен в постсоветскую эпоху в нарушение норм и правил на участках земли, расположенных в руслах рек, чего в принципе не должно быть", - пояснила руководитель городской администрации.
Также мэр Ялты Янина Павленко уточнила, что в результате удара стихии и нагромождения допущенных ранее градостроительных нарушений на время из строя вывели почти всю городскую инфраструктуру. И только в течение последующих нескольких дней получилось возобновить подачу электроэнергии, выполнить подключение абонентов газового хозяйства и восстановить работу транспорта.
"Мы трудимся над проектом инфраструктурного восстановления и развития Ялты. Но главным образом, мы внесем соответствующие правки к Генплану и иной градостроительной документации для недопущения в будущем такого рода ситуаций" – рассказали в администрации.
При этом Павленко пообещала, что русла рек больше не будут застраивать ни при каких обстоятельствах.
Общество,Янина Павленко,Республика Крым,
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