Ялта сменит генплан: Как в Крыму будут бороться с потопами

"Затопление некоторых территорий частного жилого сектора случилось во многом по той причине, что этот самый жилой сектор был возведен в постсоветскую эпоху в нарушение норм и правил на участках земли, расположенных в руслах рек, чего в принципе не должно быть", - пояснила руководитель городской администрации.
"Мы трудимся над проектом инфраструктурного восстановления и развития Ялты. Но главным образом, мы внесем соответствующие правки к Генплану и иной градостроительной документации для недопущения в будущем такого рода ситуаций" – рассказали в администрации.