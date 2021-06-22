64% россиян каждый год сталкиваются с симптомами аллергии

Самым тяжёлым для аллергиков оказался период с мая по июнь.

Фото: ТАСС ТАСС

Для некоторых лето – это не только солнце и тепло, но и обострение аллергии, которое может мешать наслаждаться природой. Rambler&Co узнал, как много россиян сталкиваются с такой проблемой и как с ней борются.

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Опрос показал, что у большинства населения есть аллергия: на цветение – 20%, на другие аллергены – 20%, страдают от характерных симптомов, но не знают, чем они вызваны, почти четверть россиян (24%). Лишь 36% счастливчиков не затронула эта проблема.

У трети аллергиков симптомы проявляются в мае. 28% опрошенных назвали самым тяжёлым месяцем июнь, 10% – август. Легче всего россиянам дышится в апреле (9%), сентябре (8%), июле (7%) и марте (5%).

Самые распространённые симптомы аллергии в России – это насморк, чихание и зуд в носу – они наблюдаются более чем у половины респондентов (52%). У четверти слезятся и чешутся глаза, 13% ощущают дискомфорт в горле, 7% фиксируют нарушения сна, 3% чувствуют слабость.

Данные опроса в целом подтверждают и специалисты интернет-сервиса СберЗдоровье.

Марина Евсикова, отоларинголог медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье:

«Наши данные подтверждают, что наиболее часто симптомы поллиноза (аллергии на цветение) пациенты отмечают в период с конца апреля по июнь. Это заложенность носа, ринорея (прозрачные выделения из носа), чихание и слезотечение. Если человек знает, на какое именно растение у него реакция, он может либо уехать на время цветения, чтобы не контактировать с аллергеном, либо воспользоваться методом аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ). Это методика, при которой пациенту вводится необходимый аллерген в небольшой концентрации, в результате чего человек перестает на него реагировать. Второй путь решения проблемы аллергического ринита — это симптоматическая терапия. При лёгком течении достаточно промывания полости носа с солевым раствором и мытья лица и рук после посещения улицы. При более выраженной аллергии человеку назначают антигистаминные препараты и противовоспалительные средства в нос».

От аллергии большинство спасаются медикаметнозно – 62% принимают антигистаминные и другие лекарства. Народные средства предпочитают 14% опрошенных, прячутся дома и реже выходят гулять – 13%. 4% аллергиков носят на улице очки с защитной маской, столько же – уезжают из города на период обострения, 3% выбирают самоизоляцию дома с закрытыми окнами.

Около трети (30%) населения ежемесячно отдают из своего бюджета до 500 рублей, чтобы бороться с симптомами аллергии. Что интересно, 24% не тратят ни рубля и переносят обострения своими силами. У 21% на лечение уходит от 500 до 1000 рублей, у 12% от одной до двух тысяч рублей, 6% – от двух до пяти тысяч, 7% – более пяти тысяч рублей.