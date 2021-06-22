Российские туристы передумали отдыхать на родине

Ранее появилась информация, что турецкие власти предупредили туристов из РФ о мошенничестве в ходе бронировании номеров в отелях. Злоумышленники используют соцсети или электронную почту для привлечения новых клиентов и рассылки им рекламы. Для того, чтобы не попасть на обман, следует бронировать и оплачивать жилье на сайте самой гостиницы либо через турагента.