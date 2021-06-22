Российские туристы передумали отдыхать на родине

Туристы из России поспешно меняют планы на отдых. Они все чаще отказываются от ранее купленных путевок на отечественные курорты в пользу Турции. Об этом сообщили представители Ассоциации туроператоров России (АТОР).
При этом туроператоры отмечают, что сейчас обмен еще не носит массовый характер, но туристов интересует такая возможность. Они поясняют, что перебронировать туры не так просто и это сопряжено с оплатой фактически понесенных затрат. Помимо этого, о каких-либо конкретных цифрах говорить еще не время, поскольку тенденция только началась, сообщает NEWS.ru.
В конце минувшей недели вице-премьер Татьяна Голикова объявила о том, что ч 22 июня возобновится авиасообщение с Турцией, которое было приостановлено из-за ситуации с пандемией в этой стране.
Ранее появилась информация, что турецкие власти предупредили туристов из РФ о мошенничестве в ходе бронировании номеров в отелях. Злоумышленники используют соцсети или электронную почту для привлечения новых клиентов и рассылки им рекламы. Для того, чтобы не попасть на обман, следует бронировать и оплачивать жилье на сайте самой гостиницы либо через турагента.
А недавно сообщалось, что приехавшие в Анапу или Абхазию туристы могут остаться без возможности где-либо переночевать. И такие ситуации возникают даже при условии заблаговременного бронирования комнат. Так, одной семье отдыхающих пришлось организовывать ночевку за свои средства, другой – провести ночь на кроватях в бильярдной.