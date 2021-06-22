Депутат сыграл свадьбу на 300 гостей в разгар пандемии

Торжественное мероприятие прошло 19 июня в одном из банкетных залов Улан-Удэ. По данным издания, в нем приняли участие около 300 человек. Фотографии с праздника, на которых гости обнимаются без масок, позже попали в сеть и вызвали возмущение местных жителей. Комментаторы не понимали, почему «детям в парк нельзя, а свадьбы справлять можно».