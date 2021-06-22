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Свадьба депутата на 300 гостей в пандемию заинтересовала Роспотребнадзор

Lenta.ru
1 час назад
Роспотребнадзор проверит проведенный в разгар пандемии свадебный банкет бурятского депутата от КПРФ Тимура Нимаева на соблюдение антиковидных мер. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Депутат сыграл свадьбу на 300 гостей в разгар пандемии
Фото: страница «Родная Бурятия» во «ВКонтакте»страница «Родная Бурятия» во «ВКонтакте»
Торжественное мероприятие прошло 19 июня в одном из банкетных залов Улан-Удэ. По данным издания, в нем приняли участие около 300 человек. Фотографии с праздника, на которых гости обнимаются без масок, позже попали в сеть и вызвали возмущение местных жителей. Комментаторы не понимали, почему «детям в парк нельзя, а свадьбы справлять можно».
Главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев сообщил, что Роспотребнадзор уже выяснил, где проходило торжество, и начал проверку.
«Нами начато расследование. Сотрудники проведут проверку выполнения санитарно-эпидемиологических требований на данном объекте. В отношении участников мероприятия также проведут работу правоохранительные органы», — заявил он.
Ранее стало известно, что в Бурятии из-за роста новых заражений местные власти приняли решение ужесточить коронавирусные ограничения: закрыть до 1 июля общественные зоны, объекты развлечений в торговых центрах, бассейны, парки и фуд-корты, массажные и спа-салоны, солярии и термальные источники. Для жителей старше 65 лет введен режим обязательной самоизоляции.
Общество,Сергей Ханхареев,Тимур Нимаев,КПРФ,Роспотребнадзор,МВД,
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