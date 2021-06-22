Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал подробности об индийском штамме коронавируса.

По его словам, «мутация индийского штамма, о которой сообщают многие медиа, действительно опасна, поскольку сам индийский штамм опасен — у него иной принцип взаимодействия с клетками человеческого организма», передает RT.

«Он не вызывает разрушение клеток, а распространяется через переход из одной клетки в другую. Таким образом образуются многоядерные клетки. Поэтому при проникновении внутрь организма вирус показывает высокую устойчивость к антителам, циркулирующим в кровяном русле. В этом состоит его хитрость», — отметил Гинцбург.

Ранее руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявлял, что индийский штамм коронавируса быстро распространяется по организму и переходит из легкой формы в тяжелое заболевание.

Также ученый отметил, что индийский штамм «дает более агрессивную картину». В сравнении с уханьским штаммом болезнь протекает молниеносно.

«Новый штамм – злее. Время перехода от легкой формы заражения к тяжелой болезни – очень недолгое», - сообщал Гинцбург. По его словам, это приводит к тому, что у зараженного человека остается мало времени на выработку собственных антител.