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Гинцбург: "Индийский штамм коронавируса устойчив к антителам"

Мария Иванова
45 минут назад
Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал подробности об индийском штамме коронавируса.
По его словам, «мутация индийского штамма, о которой сообщают многие медиа, действительно опасна, поскольку сам индийский штамм опасен — у него иной принцип взаимодействия с клетками человеческого организма», передает RT.
«Он не вызывает разрушение клеток, а распространяется через переход из одной клетки в другую. Таким образом образуются многоядерные клетки. Поэтому при проникновении внутрь организма вирус показывает высокую устойчивость к антителам, циркулирующим в кровяном русле. В этом состоит его хитрость», — отметил Гинцбург.
Ранее руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявлял, что индийский штамм коронавируса быстро распространяется по организму и переходит из легкой формы в тяжелое заболевание.
Также ученый отметил, что индийский штамм «дает более агрессивную картину». В сравнении с уханьским штаммом болезнь протекает молниеносно.
«Новый штамм – злее. Время перехода от легкой формы заражения к тяжелой болезни – очень недолгое», - сообщал Гинцбург. По его словам, это приводит к тому, что у зараженного человека остается мало времени на выработку собственных антител.
Отметим, что в соответствии с данными на 21 июня, в России за сутки было выявлено 17 378 инцидентов заражений COVID-19. Общее количество случаев заболевания коронавирусом в стране увеличилось до 5 334 204.
Общество,Видео,Александр Гинцбург,
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