«Он не вызывает разрушение клеток, а распространяется через переход из одной клетки в другую. Таким образом образуются многоядерные клетки. Поэтому при проникновении внутрь организма вирус показывает высокую устойчивость к антителам, циркулирующим в кровяном русле. В этом состоит его хитрость», — отметил Гинцбург.
«Новый штамм – злее. Время перехода от легкой формы заражения к тяжелой болезни – очень недолгое», - сообщал Гинцбург. По его словам, это приводит к тому, что у зараженного человека остается мало времени на выработку собственных антител.