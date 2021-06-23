Особо опасен: как индийский штамм бьет по легким

Индийский штамм коронавируса быстрее других поражает легкие, за три дня пациент может оказаться в реанимации, заявила биолог Анча Баранова . По ее словам, при коронавирусе клетки эпителия в легких перестают производить смесь, необходимую для газообмена. По мнению врачей, штамм «Дельта» из Индии обладает наиболее опасным набором признаков.

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Особая опасность индийского штамма коронавируса — его способность "быстро консолидировать" поражение легких. Об этом со ссылкой на профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона США ) Анчу Баранову сообщает "Лента.ру".

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"Их функция [легких] теперь падает гораздо быстрее, чем в начале 2020 года. Пациент поступает в больницу с КТ-2 [вторая степень поражения, выявленная с помощью компьютерной томографии], завтра у него уже КТ-3, а послезавтра он в реанимации", — заявила Баранова.

Биолог пояснила, что клетки эпителия в легких осуществляют газообмен, требующий влажности. Альвеолы производят сурфактанты – слизь, покрывающую легкие изнутри. Коронавирус же не позволяет клеткам эпителия производить эту смесь.

"Следующий шаг — клетки вообще превратятся в фибробласты [клетки соединительной ткани]. В этом случае они уже ничего хорошего производить не смогут, кроме провоспалительных цитокинов и других пакостей", — подчеркнула профессор.

Пока с точки зрения биологии нельзя объяснить, как индийский штамм научился так быстро вызывать этот процесс. "Возможно, через полгода узнаем точно, что происходит. Но моя гипотеза — мутации в других коронавирусных белках, про которые мы пока мало знаем", - сказала она.

Профессор отметила, что за 2020 год биологию SARS-CoV-2 ученые "постигли не больше, чем на 5-10%, белков там больше десятка, даже не вполне ясно, сколько именно, ибо зависит от того, как считать".

"Образно говоря, перед нами слон. Мы уцепились за его одну ногу — S-белок — и ползаем по ней, а другие части слона нас почему-то мало беспокоят", - резюмировала она.

Быстрый и опасный

Ранее заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган заявил "Известиям", что коронавирус стал гораздо более заразным. По его словам, индийский штамм на 40% более контагиозен, чем британский штамм – который заразнее изначальной уханьской версии коронавируса на 50%.

Штамм Дельта из Индии обладает при этом наиболее опасным набором признаков. Он быстрее размножается в человеке и может приводить к более опасному течению COVID-19.

Директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил в свою очередь, что ковид при заражении индийским штаммом протекает гораздо быстрее.

"Время перехода от момента, когда человек чувствует легкий гриппоподобный симптом, до ухудшения состояния проходит уже не 10-12 дней, за которые лечащий врач может сориентироваться и начать лечение, а проходит 3-4 дня", — сказал он.

По словам Гинцбурга, новый штамм "антигенно изменился, он взаимодействует с клетками по-другому". Если уханьский или британский штаммы растворяют клетку, то индийский штамм размножается, перетекая в соседнюю клетку.

Индийские особенности

Симптомы COVID-19, вызванного штаммом "Дельта", отличаются от "классического ковида". Обычно он вызывает у заболевших диарею, тошноту и рвоту, сильный насморк, боль в горле, ноющие суставы. В тяжелых случая "индийская" версия может привести к тромбозу вен на ногах и даже гангрене. Болеют в основном люди молодые, не старше 40 лет.

Скорость распространения "Дельты" усугубляется тем, что в легкой форме вызываемый им COVID-19 практически неотличим от обычной простуды или гриппа. Кроме того, из-за индийского штамма стали чаще заболевать привитые люди и переболевшие ранее. Данных о повышенной смертности от индийского штамма пока нет.

Быстрое распространение индийского штамма "Дельта" уже вызывало беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что штамм Дельта зарегистрирован в 92 странах мира. Она также отметила, что существующие вакцины остаются эффективными против тяжелых форм COVID-19 и способны предотвратить смертельные исходы.

ВОЗ также отмечает снижение эффективности введения одной дозы вакцин от коронавируса, поэтому организация рекомендует обязательное прохождение полного курса вакцинации.

Вспышка в Москве

На прошлой неделе в Москве стало резко расти количество заболевших - именно из-за распространения индийского штамма, заявили городские власти. Суточные показатели по заболеваемости COVID-19 оказались выше, чем за все время пандемии — было выявлено более 9 тыс. случаев за сутки. Какой-то стабилизации ситуации можно ожидать лишь к августу. Власти города ввели новые ограничительные меры.

"С 28 июня 2021 г. посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: прошедшие вакцинацию; переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев; либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней", — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.