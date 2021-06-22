Юморист рассказал о реакции Путина на политические шутки

«Когда белорусские КВНщики запланировали обращение к Владимиру Владимировичу, им сказали, что приближаться к нему нельзя, так же как и пожимать руки. Они все это поняли. И вот - номер, КВНщик обращается к Владимиру Владимировичу и говорит: так вот классно, вы так близко, прямо на расстоянии руки, пожать хочется. И Путин встает, идет и ему протягивает руку. А тот от страха, что ему запретили пожимать руку президенту, убирает руку», - рассказал он.
«Человек с плохим чувством юмора не смог бы экспромтом это делать», - заметил он.