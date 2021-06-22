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Юморист рассказал о реакции Путина на политические шутки

Елена Прошина
42 минуты назад
По словам капитана команды «Уездный город» Сергея Писаренко, слухи о политической цензуре в КВН преувеличены, а президент России с юмором реагировал на шутки о себе. Об этом он заявил «Царьграду».
Юморист рассказал о реакции Путина на политические шутки
Фото: ТАССТАСС
По словам юмориста, один раз во время подготовки к съемкам КВН, бессменный ведущий программы Александр Масляков действительно запретил пропускать в эфир одну из юмористических миниатюр, однако она была скорее не политической, а не слишком этичной.
При этом президент России хорошо реагирует на шутки и сам часто использует прием, который называется «юмор в средствах массовой информации», заметил шоумен. Он проиллюстрировал свои слова историей, которая произошла с командой из Белоруссии.
«Когда белорусские КВНщики запланировали обращение к Владимиру Владимировичу, им сказали, что приближаться к нему нельзя, так же как и пожимать руки. Они все это поняли. И вот - номер, КВНщик обращается к Владимиру Владимировичу и говорит: так вот классно, вы так близко, прямо на расстоянии руки, пожать хочется. И Путин встает, идет и ему протягивает руку. А тот от страха, что ему запретили пожимать руку президенту, убирает руку», - рассказал он.
При этом Сергея Писаренко подчеркнул, что Владимир Путин в своих выступлениях очень хорошо и очень грамотно демонстрирует приемы, которые часто употребляют сатирики.
«Человек с плохим чувством юмора не смог бы экспромтом это делать», - заметил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о цензуре на телевидении и о том, что про Путина запрещено шутить в эфире, заявил, что «на первую часть вопроса ответ отрицательный, на вторую - тоже отрицательный».
Он также напомнил, что администрация президента «не имеет права вмешиваться в редакционную политику».
Общество,Телевидение,Сергей Писаренко,Александр Масляков,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Администрация Президента РФ,Царьград ТВ,
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