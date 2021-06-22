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Глоба пообещал хороший конец июня четырем знакам зодиака

Елена Прошина
1 час назад
Известный российский астролог Павел Глоба обнародовал прогноз на конец июня текущего года. В соответствии с ним, представители четырех знаков Зодиака смогут закончить первый летний месяц без каких-либо сложностей.
Глоба пообещал хороший конец июня четырем знакам зодиака
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Так, овнам рекомендовано быть внимательнее к родителям. Окончание недели прекрасно подойдет для пышных мероприятий и веселья. Тем не менее, нужно помнить о самых близких. Именно от них будет зависеть удачное окончание первого месяца лета, сообщает Mk.ru.
Близнецы могут успешно решить денежные проблемы. Опять же, преодолению трудностей с финансами будут способствовать ближайшие родственники. Кроме этого, не рекомендовано откладывать домашние дела на другое время – в настоящее время наилучший период для претворения в жизнь уникальных планов.
Ракам необходимо проявить большую пунктуальность в общении. Именно от установления личных контактов будет зависеть успех первого летнего месяца. В настоящее время – прекрасный период для того, чтобы посетить родителей и заняться домашними делами. Но выходные дни лучше проводить максимально активно.
Весам уже давно нужно поехать в путешествие. Конец июня –самое лучшее время для экстремального отдыха. Но не следует забывать о внимании к родным и близким. В последние дни июня возникнут очень приятные неожиданные известия.
Павел Глоба также предупредил, что неделя с 21 по 27 июня 2021 года может оказаться сложной. Астрологические показатели этих семи дней могут усилить эмоциональные проявления. В особой мере это будет заметно в первый день недели, когда Солнце будет в знаке Рака. Венера будет способствовать усилению этой тенденции.
Общество,Павел Глоба,Московский комсомолец,
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