Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила в эфире радиостанции "Вести FM", что получает большое число обращений о дискриминации граждан, отказавшихся от вакцинации. Об этом сообщает ТАСС.

Стимулирование вакцинации от коронавируса через ограничение в правах является "нечестной игрой", а механизмы ее реализации порождают "массовый психоз", считает она.

"Но самое главное - непонятно, почему должны дискриминироваться те, которые не пойдут на прививку потому, что у них есть антитела, они переболели, или они не могут по медицинским показаниям [сделать прививку]", - сказала Москалькова.

По ее словам, в сложившейся ситуации государству и работодателям следует найти решение для граждан, которым вакцинация противопоказана по состоянию здоровья. Омбудсмен предложила дать таким людям гарантии в виде больничного с оплатой или долгосрочного отпуска, чтобы они не чувствовали себя "ущемленными". Москалькова также отметила, что к вопросу обязательной вакцинации изначально подошли "дифференцировано".

Она напомнила, что по приказу главного санитарного врача Москвы обязательную вакцинацию должны пройти люди, работающие с населением, - врачи, общепит, социальная сфера. По ее мнению, сегодня эта дифференциация "совершенно потерялась". Она заключила, что угрозы по отношению к тем, кто не хочет или не может вакцинироваться, могут быть отнесены к нарушению прав.