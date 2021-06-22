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Москалькова заявила о дискриминации граждан, непривившихся от COVID-19

Газета.Ruиещё 13
1 час назад
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила в эфире радиостанции "Вести FM", что получает большое число обращений о дискриминации граждан, отказавшихся от вакцинации. Об этом сообщает ТАСС.
Стимулирование вакцинации от коронавируса через ограничение в правах является "нечестной игрой", а механизмы ее реализации порождают "массовый психоз", считает она.
"Но самое главное - непонятно, почему должны дискриминироваться те, которые не пойдут на прививку потому, что у них есть антитела, они переболели, или они не могут по медицинским показаниям [сделать прививку]", - сказала Москалькова.
По ее словам, в сложившейся ситуации государству и работодателям следует найти решение для граждан, которым вакцинация противопоказана по состоянию здоровья. Омбудсмен предложила дать таким людям гарантии в виде больничного с оплатой или долгосрочного отпуска, чтобы они не чувствовали себя "ущемленными". Москалькова также отметила, что к вопросу обязательной вакцинации изначально подошли "дифференцировано".
Она напомнила, что по приказу главного санитарного врача Москвы обязательную вакцинацию должны пройти люди, работающие с населением, - врачи, общепит, социальная сфера. По ее мнению, сегодня эта дифференциация "совершенно потерялась". Она заключила, что угрозы по отношению к тем, кто не хочет или не может вакцинироваться, могут быть отнесены к нарушению прав.
Ранее мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что лишит не сделавших прививку от COVID-19 подчиненных городской администрации премий и надбавок до конца года, если они заболеют коронавирусом.
Общество,Видео,Евгений Первышов,Татьяна Москалькова,Вести ФМ,Россия,
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