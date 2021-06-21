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Чемпионка UFC Шевченко станцевала на видео

Юрий Столбов
27 минут назад
Киргизская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко станцевала на камеру. Ролик доступен в Instagram спортсменки.
Видео набрало более 263 тысяч спустя 13 часов после публикации. 33-летняя Шевченко известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Шевченко — действующая чемпионка UFC в наилегчайшем весе. На ее счету пять успешных защит титула.
Общество,Интернет,Видео,Валентин Шевченко,
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