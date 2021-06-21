До 15 июля сотрудникам тех сфер, где прививка нужна обязательно, дают время для вакцинации. После 15 июля начнутся проверки. Работодателей, не обеспечивших должный уровень вакцинации, будут штрафовать на сумму от 200 до 500 тысяч рублей.