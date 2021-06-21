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В Подмосковье непривитых чиновников перестали пускать на работу

Российская Газета
1 час назад
Доступ в Дом правительства Московской области для непривитых сотрудников ограничен. Об этом сообщила на брифинге министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
Напомним, решением властей в области введена обязательная вакцинация для тех, кто по роду своей деятельности вынужден контактировать с людьми.
"Мы начали с себя, с сегодняшнего дня заблокирован вход в здание Дома правительства для государственных и гражданских служащих, которые не прошли вакцинацию или болели коронавирусом более полугода назад", - сказала она.
До 15 июля сотрудникам тех сфер, где прививка нужна обязательно, дают время для вакцинации. После 15 июля начнутся проверки. Работодателей, не обеспечивших должный уровень вакцинации, будут штрафовать на сумму от 200 до 500 тысяч рублей.
Общество,Видео,Правительство московской области,Московская Область,
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