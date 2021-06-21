Умер поэт Александр Еременко

Еременко родился 25 октября 1950 года. Широкую известность получил в 1970-90-е годы, создавал произведения, придерживаясь метода метареализма, означающего "метафизический", а также "метафорический реализм". В середине восьмидесятых вместе с поэтами Алексеем Парщиковым
и Иваном Ждановым
создал неформальную литературную группу "метаметафористов". Автор сборников стихов "На небеса взобравшийся старатель", "Горизонтальная страна", "Инварианты" и других. Еременко лауреат премии имени Бориса Пастернака
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