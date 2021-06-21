В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Умер поэт Александр Еременко

ТАССиещё 1
49 минут назад
Поэт-метареалист Александр Еременко умер в понедельник в возрасте 70 лет. Об этом ТАСС сообщила поэтесса и бард Верника Долина.
Умер поэт Александр Еременко
Фото: © Театр "Мастерская П. Фоменко"/YouTube© Театр "Мастерская П. Фоменко"/YouTube
"Сегодня, судя по всему утром, его не стало", - сказала она.
Долина отметила, что у поэта было онкологическое заболевание и он долгое время находился в хосписе.
Она назвала смерть огромной брешью для поэтического сообщества.
"Мы не шестидесятники, мы начали печататься в 1970-80-х годах. Это был настоящий признанный король поэтов. В некотором роде его можно сравнить в легендарным Игорем Северяниным. Сашу Еременко через все 1980-90-е пронесли на руках массово все пишущие стихи по-русски", - подчеркнула она.
Еременко родился 25 октября 1950 года. Широкую известность получил в 1970-90-е годы, создавал произведения, придерживаясь метода метареализма, означающего "метафизический", а также "метафорический реализм". В середине восьмидесятых вместе с поэтами Алексеем Парщиковым и Иваном Ждановым создал неформальную литературную группу "метаметафористов". Автор сборников стихов "На небеса взобравшийся старатель", "Горизонтальная страна", "Инварианты" и других. Еременко лауреат премии имени Бориса Пастернака.
В новость внесены изменения (14:10) - исправлена опечатка в лиде; верно - метареалист.
Общество,Алексей Парщиков,Игорь Северянин,Борис Пастернак,Иван Жданов,Александр Еременко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители