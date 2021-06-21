Пока вы спали: Дожди решили проблему Крыма

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Фото: Рамблер Рамблер

Россия разворачивает северный морской щит

Минобороны завершает строительство базы для 3-й дивизии ПВО в якутском поселке Тикси , которое обошлась ведомству в три млрд рублей. База, оснащенная зенитными ракетными комплексами С-300, будет контролировать пространство над Северным морским путем, пишут «Известия». https://iz.ru/1181509/anton-lavrov-anna-cherepanova/severnyi-morskoi-shchit-zavershaetsia-stroitelstvo-arkticheskii-zenitnoi-kreposti

Комплексы ПВО в Тикси прикроют также экономические объекты Республики Саха, а в перспективе порт базы планируется расширить и сделать центром для ресурсного экспорта.

Дожди решили проблему водоснабжения Крыма

Сильные ливни, обрушившиеся на полуостров, привели к тому, что в Чернореченском водохранилище уровень воды достиг 37 млн кубометров (62% от общего объема). А в Загорском водохранилище - превысил 20 млн кубометров (около 72% от общего объема), пишет «Коммерсант». https://www.kommersant.ru/doc/4867173?from=main_5

Власти Крыма уже объявили, что «воды теперь достаточно». Однако на полуострове пока наблюдаются перебои с водоснабжением из-за необходимости дополнительной очистки.

В России призвали смягчить перечень запрещенных неисправностей машин

Минэкономики дало отрицательное заключение на проект МВД с «перечнем неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Об этом сообщает «Коммерсант». https://www.kommersant.ru/doc/4867167?from=main_11

Так, в Минэкономики считают, что в списке должны быть только неисправности, которые напрямую угрожают безопасности движения, а ряд запретов «избыточен». Например, «необоснованно» наказание за неработающую антиблокировочную тормозную систему и систему очистки фар.

Цены на электричество в России одни из самых доступных в Европе

Россия со стоимостью электричества 3,6 рубля за кВт.ч занимает второе место в рейтинге стран Европы с самой дешевой электроэнергией для населения. Об этом говорится в исследовании РИА Новости. https://ria.ru/20210621/elektroenergiya-1737786309.html

На первом месте в рейтинге оказался Казахстан, где электричество стоит чуть больше двух рублей. На третьем месте Украина (4,5 рубля за киловатт-час). Дороже всего электроэнергия обходится жителям Германии (27 рублей за кВт.ч).

Саммит в Женеве не изменил политику антироссийских санкций

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, встреча президентов Владимира Путина Джо Байдена в Женеве не повлияла на политику антироссийских санкций. Об этом пишет The New York Times. https://www.nytimes.com/2021/06/20/us/politics/russia-sanctions.html