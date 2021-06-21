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Туроператоры озвучили стоимость туров в Турцию

News.ruиещё 1
52 минуты назад
Стоимость туров в Турцию по программе «всё включено» будет составлять от 40 748 рублей на семь дней на двоих. Такие данные актуальны по состоянию на 20 июня, сообщает «Ассоциация туроператоров».
Туроператоры озвучили стоимость туров в Турцию
Фото: Anton Belitsky/Global Look PressAnton Belitsky/Global Look Press
При этом туроператоры предупредили, что цены на отдых в Турцию у всех туроператоров динамические и могут меняться каждый час в зависимости от спроса.
Приведённые цены — на вечер 20 июня, указаны за полный пакет, то есть включают перелёт туда и обратно, групповые трансферы, проживание, питание «все включено», медстраховку, — говорится в сообщении.
Самый дешёвый тур оказался тот, где за отдых в трёхзвёздочном отеле с питанием по системе «всё включено» в Кемере с вылетом 24 июня стоит от 40 748 рублей на семь ночей на двоих. У другой компании тур на 22 июня с аналогичными условиями, но уже в четырёхзвёздочном отеле в Анталье стоит от 42 тысяч рублей.
Самые дорогие туры рассчитаны на 10 дней, где отдых в пятизвёздочном отеле по системе «ультра всё включено» в Белеке будет стоить 149 146 рублей.
Как сообщалось ранее, российская компания «Победа» с 1 июля возобновит рейсы в турецкую Анталью, прерванные из-за ограничения авиасообщения с этой страной на фоне пандемии. Продажа билетов возобновилась уже в воскресенье, 20 июня.
Общество,Ассоциация туроператоров России,Турция,
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