Туроператоры озвучили стоимость туров в Турцию

Стоимость туров в Турцию по программе «всё включено» будет составлять от 40 748 рублей на семь дней на двоих. Такие данные актуальны по состоянию на 20 июня, сообщает « Ассоциация туроператоров ».

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Anton Belitsky/Global Look Press

При этом туроператоры предупредили, что цены на отдых в Турцию у всех туроператоров динамические и могут меняться каждый час в зависимости от спроса.

Приведённые цены — на вечер 20 июня, указаны за полный пакет, то есть включают перелёт туда и обратно, групповые трансферы, проживание, питание «все включено», медстраховку, — говорится в сообщении.

Самый дешёвый тур оказался тот, где за отдых в трёхзвёздочном отеле с питанием по системе «всё включено» в Кемере с вылетом 24 июня стоит от 40 748 рублей на семь ночей на двоих. У другой компании тур на 22 июня с аналогичными условиями, но уже в четырёхзвёздочном отеле в Анталье стоит от 42 тысяч рублей.

Самые дорогие туры рассчитаны на 10 дней, где отдых в пятизвёздочном отеле по системе «ультра всё включено» в Белеке будет стоить 149 146 рублей.