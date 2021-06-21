Когда необходимо вызывать скорую помощь

Также врач рассказал, как нужно себя вести, если человеку рядом стало плохо. Например, если вдруг возникает стремительно развивающаяся аллергическая реакция. Если видно, что у человека начинается отек, то требуются специальные препараты, в том числе гормональные, поэтому необходимо срочно вызывать бригаду скорой помощи, пояснил Тарасов.

Также немедленной реакции требует ожог. Чтобы уменьшить степень поражения мягких тканей в глубину, следует как можно быстрее охладить пострадавшую кожу водой. Это уменьшит отек и снимает боль. Кроме того, срочно обратиться к специалистам рекомендуется, если потемнело в глазах и появилось головокружение, так как это может быть признаком инсульта.