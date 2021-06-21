Когда необходимо вызывать скорую помощь

Нарастающее удушье, колика, острая боль в животе — это очевидные симптомы, при которых необходимо вызывать скорую помощь. Но бывают ситуации, которые многие люди считают недостойными внимания, думая, что плохое самочувствие само пройдет, а на самом деле им стоит немедленно вызвать врача. Например: температура 39, головная боль и немного болит сердце. Многие пациенты предпочитают принять таблетки и ждать улучшения. Однако старший фельдшер Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова г. Москвы Денис Тарасов
рекомендует не медлить со звонком.