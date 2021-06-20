Депутаты Госдумы обсудят с Путиным судьбу пенсий работающих россиян

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Завтра, 21 июня у главы государства запланирована встреча с депутатами Госдумы

Миронов отметил, что в России около 10 миллионов работающих пенсионеров. Они постоянно задают парламентариям вопросы об индексации.

«Дважды давал президент поручение, но пока оно не выполнено», — заявил он.

Также Миронов планирует поднять тему бедности и увеличения доходов граждан. Депутат отметил, что у него также есть вопросы по обязательности прививок, росту цен и продовольственному обеспечению.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится в Кремле с депутатами Госдумы, завершающими свою деятельность в рамках седьмого созыва.