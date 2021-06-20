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Депутаты Госдумы обсудят с Путиным судьбу пенсий работающих россиян

Ювелина Бернст
1 час назад
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов планирует лично обсудить с президентом России Владимиром Путиным индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщает РИА Новости.
Депутаты Госдумы обсудят с Путиным судьбу пенсий работающих россиян
Фото: ТАССТАСС
Завтра, 21 июня у главы государства запланирована встреча с депутатами Госдумы.
Миронов отметил, что в России около 10 миллионов работающих пенсионеров. Они постоянно задают парламентариям вопросы об индексации.
«Дважды давал президент поручение, но пока оно не выполнено», — заявил он.
Также Миронов планирует поднять тему бедности и увеличения доходов граждан. Депутат отметил, что у него также есть вопросы по обязательности прививок, росту цен и продовольственному обеспечению.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится в Кремле с депутатами Госдумы, завершающими свою деятельность в рамках седьмого созыва.
Пленарный режим весенней сессии 2021 года завершился 18 июня. Депутаты будут работать в регионах до 18 июля. Выборы в Госдуму следующего созыва состоятся 19 сентября.
Общество,Сергей Миронов,Владимир Путин,Госдума,
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