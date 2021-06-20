Депутаты Госдумы обсудят с Путиным судьбу пенсий работающих россиян

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов
планирует лично обсудить с президентом России Владимиром Путиным
индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщает
РИА Новости.
Завтра, 21 июня у главы государства запланирована встреча с депутатами Госдумы
.
Миронов отметил, что в России около 10 миллионов работающих пенсионеров. Они постоянно задают парламентариям вопросы об индексации.
«Дважды давал президент поручение, но пока оно не выполнено», — заявил он.
Также Миронов планирует поднять тему бедности и увеличения доходов граждан. Депутат отметил, что у него также есть вопросы по обязательности прививок, росту цен и продовольственному обеспечению.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится в Кремле с депутатами Госдумы, завершающими свою деятельность в рамках седьмого созыва.
Пленарный режим весенней сессии 2021 года завершился 18 июня. Депутаты будут работать в регионах до 18 июля. Выборы в Госдуму следующего созыва состоятся 19 сентября.