Врач назвал главные причины нежелания россиян вакцинироваться

Руководитель нейрохирургического отделения Университетской клиники МГУ, кандидат медицинских наук Алексей Кащеев
рассказал, почему россияне отказываются прививаться. Соответствующую статью врач разместил
в своем блоге на «Эхе Москвы».
Во-первых, по мнению Кащеева, для российского народа характерна «высокая степень презрения к жизни себя и окружающих».
«Дорожить жизнью у россиян не очень принято», - заявил врач, отметив халатное отношение жителей России к своему здоровью.
Далее Кащеев обратил внимание на «отсутствие пропаганды». Врачи должны рассказывать через СМИ, как сохранить здоровье, считает медик.
«На том месте, где в программах федеральных СМИ брызжут слюной и прочими биологическими жидкостями про Америку, Украину и рептилоидов, уже давно должны быть врачи, спокойно и аргументированно говорящие о том, как сохранить свое здоровье, здоровье своих родителей, детей, близких. Ничего этого нет и не предвидится, хотя только таким образом можно повлиять на людей — повторять, повторять и повторять», - сказал Кащеев.
Также он считает, что россияне не готовы принимать экономическую ответственность за свое здоровье.
Кроме того, специалист заявил, что государство «многие десятилетия» обманывало своих граждан, и теперь, когда оно ведет себя «вполне разумно», у людей нет оснований ему доверять.
Последним фактором Кащеев назвал то, что коронавирус почти неопасен для детей. По мнению медика, если бы инфекция в опасной форме поражала детей, люди бы «выстроились в очереди за прививкой».
«Это тоже довольно русская тема — себя не жалко, детей жалко», - добавил Кащеев.
Ранее СМИ выяснили
, что российские врачи систематически тайно подменяют вакцины от COVID-19. В большинстве выявленных случаев пациентам тайно вкалывали "Эпиваккорону, в то время как они были уверены, что получат "Спутник V" или "КовиВак".