Врач назвал главные причины нежелания россиян вакцинироваться

Руководитель нейрохирургического отделения Университетской клиники МГУ, кандидат медицинских наук Алексей Кащеев рассказал, почему россияне отказываются прививаться. Соответствующую статью врач разместил в своем блоге на «Эхе Москвы».

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Во-первых, по мнению Кащеева, для российского народа характерна «высокая степень презрения к жизни себя и окружающих».

«Дорожить жизнью у россиян не очень принято», - заявил врач, отметив халатное отношение жителей России к своему здоровью.

Далее Кащеев обратил внимание на «отсутствие пропаганды». Врачи должны рассказывать через СМИ, как сохранить здоровье, считает медик.

«На том месте, где в программах федеральных СМИ брызжут слюной и прочими биологическими жидкостями про Америку, Украину и рептилоидов, уже давно должны быть врачи, спокойно и аргументированно говорящие о том, как сохранить свое здоровье, здоровье своих родителей, детей, близких. Ничего этого нет и не предвидится, хотя только таким образом можно повлиять на людей — повторять, повторять и повторять», - сказал Кащеев.

Также он считает, что россияне не готовы принимать экономическую ответственность за свое здоровье.

Кроме того, специалист заявил, что государство «многие десятилетия» обманывало своих граждан, и теперь, когда оно ведет себя «вполне разумно», у людей нет оснований ему доверять.

Последним фактором Кащеев назвал то, что коронавирус почти неопасен для детей. По мнению медика, если бы инфекция в опасной форме поражала детей, люди бы «выстроились в очереди за прививкой».

«Это тоже довольно русская тема — себя не жалко, детей жалко», - добавил Кащеев.