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Петербуржец окунулся в канал Грибоедова и попал на видео

Юрий Столбов
1 час назад
В Центральном районе Санкт-Петербурга мужчина в одних трусах решил совершить заплыв по каналу Грибоедова. Видео с произошедшим было опубликовано в Telegram-канале «Мегаполис».
На кадрах видно, что к мужчине уже подходили полицейские, которые намеревались его остановить. Как сообщают очевидцы, смельчак был в нетрезвом состоянии и, заметив людей в форме, он прыгнул в воду.
Общество,Видео,Санкт-Петербург,
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