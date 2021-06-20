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Давку россиян в магазине из-за дешевых подушек сняли на видео

Юрий Столбов
47 минут назад
В магазине «Порядок» в Воронеже россияне устроили давку ради подушек за 49 рублей. Видео инцидента публикует паблик «Мой и твой Воронеж» во «ВКонтакте».
«Остались одни инстинкты, животные, а не люди», — прокомментировали пользователи сети.
На кадрах можно заметить, как посетители магазина вырывают друг у друга из рук дешевый товар, пытаясь взять как можно больше подушек.
Общество,Происшествия,Видео,
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