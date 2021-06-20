На 24% выросли траты россиян на здоровье

Из-за коронавируса россияне стали тратить больше на здоровье и укрепление иммунитета. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

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Специалисты проанализировали статистику трат в категории «Здоровье» по картам банка за пять месяцев текущего года, сравнив их с аналогичным периодом 2020 года.

«Общий средний чек покупок по картам в категории «здоровье» за пять месяцев 2021 года вырос на 24% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 1 441 рубль», — выяснили эксперты.

Выяснилось, что средний чек на оплату медицинских услуг и посещение аптек больше среди мужчин, чем среди женщин: 1 485 рублей против 1 397 рублей.