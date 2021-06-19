Глава Минтруда: не прошедших вакцинацию можно отстранять от работы

Работника, который не прошел обязательную вакцинацию, можно отстранить от работы. Об этом сообщил журналистам в субботу министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

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"Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить", - сказал он

По его словам, отстранение действует на тот период, на который вводится обязательная вакцинация.

"Решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов. То есть такое решение принимается на уровне регионов. Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной", - подчеркнул Котяков.

Также глава Минтруда отметил, что если объективных причин для невакцинации у работника нет, то на период эпидемии работник может быть отстранен от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы.