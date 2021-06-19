«Сразу инфаркт»: Врач рассказала о новой смертоносной «тактике» COVID

Врач-инфекционист Светлана Малиновская
заявила, что коронавирус начал применять новую смертельную «тактику». По ее словам, с начала лета болезнь проявляется более агрессивно и непредсказуемо, сообщает
«МК».
«Течение болезни, которое мы фиксировали раньше, разительно отличается от сегодняшней клинической картины», - заявила Малиновская.
Она утверждает, что изменение показателей крови у пациентов происходит с «невероятной скоростью, буквально за часы».
«Количество тромбоцитов увеличивается в геометрической прогрессии, у человека моментально возникает тромбоз сосудов. И сразу происходит инфаркт», - заявила врач.
Эксперт отметила, что медикам приходится постоянно менять схему лечения, ориентироваться по ситуации. Старые алгоритмы лечения уже не работают.
При этом Малиновская заявила, что «каждую неделю где-то появляется новый штамм» коронавируса.
«До конца нельзя быть уверенными, что мы их все знаем», - сказала специалист, призвав население срочно ставить прививки.
По ее словам, маски уже сейчас могут не носить те, кто вакцинировался, и кто имеет QR-код со ссылкой на сертификат по вакцинации.