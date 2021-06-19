«Сразу инфаркт»: Врач рассказала о новой смертоносной «тактике» COVID

Она утверждает, что изменение показателей крови у пациентов происходит с «невероятной скоростью, буквально за часы».

Эксперт отметила, что медикам приходится постоянно менять схему лечения, ориентироваться по ситуации. Старые алгоритмы лечения уже не работают.

По ее словам, маски уже сейчас могут не носить те, кто вакцинировался, и кто имеет QR-код со ссылкой на сертификат по вакцинации.