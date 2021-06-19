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В России построят колонию для молодежи с логотипом TikTok

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
«Исправительную колонию 1 Федерального управления по исполнению наказаний и надзору за молодежью» с логотипом социальной сети TikTok возведут в деревне Есаулово Тюменской области. Строительные работы уже начались, сообщает«РБК-Тюмень», ссылаясь на жителей региона.
Для молодежи построят колонию с логотипом TikTok
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Жители прислали изданию фотографию плаката с паспортом объекта, на котором отображен логотип социальной сети. Граждане также выразили недовольство тем, что учреждение решили построить вблизи населенного пункта.
Заказчиком значится Федеральное управление по исполнению наказаний и надзору за молодежью. Во ФСИН пока не дали официальных комментариев насчет ситуации.
Представитель генерального подрядчика, компании «МФ Строй» подтвердил изданию, что проект с логотипом соцсети на здании будет реализован.
«Действительно, такой проект мы реализуем, на здании будет размещен логотип социальной сети. Почему разместили именно этот логотип, мы прокомментировать не можем, ведем строительство согласно проекту, в котором уже предусмотрен такой облик здания», — сказал он.
По информации РБК, окончание строительства запланировано на первый квартал 2022 года.
Ранее глава управления воспитательной работы ФСИН Андрей Шмидко назвал основной источник «заражения» идеями запрещенного в России движения АУЕ (организация запрещена в России)* среди подростков.
Общество,ФСИН,Тюменская Область,Россия,
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