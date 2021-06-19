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В российском регионе запретили жениться без справки о вакцинации

Майк Габриелян
1 час назад
Власти Нижнего Новгорода запретили жителям жениться без справки о вакцинации или наличии антител. Запрет официально опубликован на сайте Главного управления записи актов гражданского состояния Нижегородской области.
В российском регионе запретили жениться без справки о вакцинации
Фото: ТАССТАСС
«Проведение церемоний государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке производится при условии соблюдения требований, установленных пунктами 3.1, 5.1, 20 Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. 27 «О введении режима повышенной готовности», - сказано в документе.
Поясняется, что все участники церемонии бракосочетания должны иметь при себе оригиналы (или qr-коды Единого портала госуслуг) одного из следующих документов: сертификат профилактической прививки от COVID-19, отрицательный тест на COVID-19 методом ПЦР, результат исследования на наличие антител.
Кроме того, в залах бракосочетания 1 человек должен занимать не менее 4 кв. м площади. Всего в зале может быть не более 20 человек, включая ведущего церемонии.
Ограничения касаются и улицы. Брачная церемония должна проводиться из расчета 1 человек на 10 кв. м. Всего на свадьбе может быть не более 50 человек, включая ведущего.
Инициативы нижегородских властей вызвали немало критических комментариев в интернете.
Общество,Нижегородская Область,
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