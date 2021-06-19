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Приготовление яичницы на асфальте под Петербургом показали на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Дорожники Ленинградской области смогли приготовиться яичницу на сковороде, поставив её прямо на асфальт. Об этом сообщает издание "Фонтанка".
Как сообщает 19 июня пресс-служба дорожного комитета в своём Instagram, эксперимент провели на ремонтируемом участке дороги Осиновая Роща — Магистральная, который идёт от границы с Петербургом до Дранишников.
Общество,Видео,Санкт-Петербург,Ленинградская Область,
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