Глава Минздрава назвал особенность «индийского» штамма коронавируса

«Пока не можем сказать, что индийский штамм ковида более летален, но он более контагиозный», – заявил Мурашко.
«Последние данные, которые мы получили - 89,3% заболевших в Москве заболели коронавирусом мутированным, так называемая дельта, это индийский штамм. Он оказался более агрессивным, быстрее распространяется, и самое неприятное, - для того, чтобы противостоять человеку ему, его иммунный статус, количество антител, должен быть почти в два раза выше, чем к уханьскому вирусу», - сказал Собянин.