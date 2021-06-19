В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Глава Минздрава назвал особенность «индийского» штамма коронавируса

Елена Прошина
18 минут назад
Руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал об особенностях штамма коронавируса, который на данный момент свирепствует в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Глава Минздрава назвал особенность «индийского» штамма коронавируса
Фото: ТАССТАСС
«Пока не можем сказать, что индийский штамм ковида более летален, но он более контагиозный», – заявил Мурашко.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обнародовал данные о происхождении разновидности COVID-19, который спровоцировал нынешнюю вспышку заболеваемости коронавирусом в столице.
«Последние данные, которые мы получили - 89,3% заболевших в Москве заболели коронавирусом мутированным, так называемая дельта, это индийский штамм. Он оказался более агрессивным, быстрее распространяется, и самое неприятное, - для того, чтобы противостоять человеку ему, его иммунный статус, количество антител, должен быть почти в два раза выше, чем к уханьскому вирусу», - сказал Собянин.
По словам мэра, заразность мутировавшего штамма стала главной причиной «взрывного, просто огромного» роста госпитализаций в городе.
Напомним, что по данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, количество заразившихся COVID-19 в Москве за сутки составило на 9 120 человек. Это – новый максимумом за время пандемии. Предыдущий рекорд был установлен днем ранее: 9 056 заразившихся было зарегистрировано 18 июня, сообщает ТАСС.
Общество,Михаил Мурашко,Сергей Собянин,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители