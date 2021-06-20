Когда нельзя выгуливать животных в городе

На федеральном уровне правила выгула домашних животных определены весьма рамочно. В законе об ответственном обращении с животными указывается, что выгуливать домашних питомцев необходимо при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юридических лиц. Об этом рассказала агентству "Прайм" адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева.

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Федеральный закон также обязывает владельцев собак исключать возможность свободного передвижения животного при пересечении проезжей части дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках; обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного на территориях общего пользования; не допускать выгул животного вне мест, разрешенных органами местного самоуправления.

"Федеральный законодатель также определяет такую категорию, как потенциально опасные собаки. Их перечень устанавливается правительством, и определялся он после консультаций с РКФ. В настоящий момент в списке 12 пород, в которых не проводилась селекция по принципу отсутствия агрессии к человеку. Выгул собаки, относящейся к породе из этого списка, или являющейся метисом одной из этих пород, без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается", — указывает юрист.

Исключение составляют случаи, когда потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу животного. При входе на территорию должна быть сделана предупреждающая надпись.

По словам адвоката, ответственность хозяев за некорректные прогулки с собаками и детальные правила выгула собак определяются региональными нормами.

Например, в Москве действуют положения регионального КоАП, которые запрещают не только загрязнение домашними животными общественных мест, но и устанавливают ответственность за нарушение правил выгула собак, в том числе появление с собакой без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте, а также выгул собак на территориях учреждений здравоохранения, детских садов, школ, иных образовательных учреждений. За нарушение гражданам придётся заплатить штраф от 1 тыс до 2 тыс рублей.

"Московский закон также устанавливает специальные правила выгула собак на особо охраняемых природных территориях: даже появление с собакой без поводка на природных и озелененных территориях, а также на особо охраняемых природных территориях, влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 тыс до 2 тыс рублей; на должностных лиц — от 2 тыс до 3 тыс рублей", — отмечает Ермолаева.

Если же хозяин собаки на прогулке допустит нападение на другое домашнее или дикое животное или на другого человека, то последует штраф от 4 тыс до 5 тысяч рублей.

"Если же при нападении человеку причинен тяжкий вред здоровью, то отвечать хозяину придётся уже по уголовной статье. Виновному грозит штраф до 80 тыс рублей, ограничение свободы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев", — говорит адвокат.

Что касается Московской области, то согласно принятым в конце мая изменениям в законодательстве, регламентирующих порядок выгула собак, хозяин домашнего животного обязан не только убирать за питомцем, но и выгуливать собак только в специально отведенных местах.

При пересечении дороги, при нахождении в подъездах и лифтах многоквартирных домов, во дворах жилых домов, на спортплощадках, на территориях, прилегающих к образовательным и медицинским организациям, в иных общественных местах хозяин собаки обязан надевать на собаку поводок и намордник.

А вот в Республике Крым действует свой региональный закон о содержание и защите от жестокого обращения домашних животных. Так, запрещено сопровождать животное в состоянии опьянения, а также тем лицам, которые "в силу своего физического развития не способны руководить его действиями".

Крымский закон обязывает хозяев обеспечить домашних животных жетонами, содержащими информацию о регистрации животного, в общественных местах собака должна быть на поводке, а собаки выше 35 сантиметров в холке — еще и в наморднике.