В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Массовое бегство людей из затопленной Ялты попало на видео

Ювелина Бернст
1 час назад
Туристы массово покидают Ялту из-за потопа
Крымский курорт Ялту массово покидают туристы из-за наводнения, сообщает издание «Подъем».
В сеть попало видео, на котором видно, как толпы людей с чемоданами покидают город.
При этом министр туризма Крыма Вадим Волченко заявил изданию, что не заметил отъезда отдыхающих.
«Ерунду вы говорите», - сказал министр.
17 июня в Крыму начался ливень. За сутки на востоке полуострова выпала двухмесячная норма осадков. На следующий день на южном берегу выпала трехмесячная норма осадков. Власти Крыма ввели режим ЧС. В результате стихии один человек погиб, 18 пострадали, еще одна женщина пропала. Основной удар пришелся на Керчь и Ялту.
В Ялте приступили к расчистке береговой линии после потопа, после чего власти смогут оценить нанесенный ущерб. Туристические объекты пока закрыты для посещения.
Общество,Видео,Вадим Волченко,
54
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители