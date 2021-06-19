В сеть попало видео, на котором видно, как толпы людей с чемоданами покидают город.

17 июня в Крыму начался ливень. За сутки на востоке полуострова выпала двухмесячная норма осадков. На следующий день на южном берегу выпала трехмесячная норма осадков. Власти Крыма ввели режим ЧС. В результате стихии один человек погиб, 18 пострадали, еще одна женщина пропала. Основной удар пришелся на Керчь и Ялту.