Новые правила: Какие заведения откажут москвичам в доступе

СМИ составили список мест, куда будут пускать только с прививкой от коронавируса.

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МФЦ

Россияне, поставившие прививку от коронавируса, смогут воспользоваться всеми услугами МФЦ без предварительной записи. Тем, кто не хочет или еще не поставил вакцину, придется записываться на прием заранее.

Больницы

Всем вакцинированным будет оказываться плановая помощь. Без прививки могут отказать в госпитализации. Исключением станут онкобольные и те, кому нужна паллиативная помощь. Также госпитализируют тех, у кого противопоказания к вакцине.

Мировые судьи

Попасть на личный прием смогут только вакцинированные москвичи. Всем остальным придется отказаться от посещения судов.

Бесковидные рестораны

Бесковидными ресторанами называют те места, где все сотрудники вакцинированы и приходящие гости либо поставили вакцину, либо переболели. Для того, чтобы попасть в такое заведение, нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию. Без прививки вас просто не пустят, сообщает «Комсомольская правда».