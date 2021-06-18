Россия разрешила перелеты в Турцию

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение открыть авиасообщение между Россией
и Турцией
. Авиакомпании смогут возобновить полёты уже со вторника, 22 июня. О том, что Москва
готовит разрешение рейсов в Турцию, утром 18 июня сообщали СМИ — по их данным, власти России могут открыть турецкие курорты из-за переполнения черноморского побережья в Краснодарском крае и Крыму.
О решении оперштаба объявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова
вечером 18 июня. Она добавила, что Россия решила возобновить авиасообщение ещё с рядом стран — США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией.
Кроме того, Россия увеличит число рейсов с Австрией, Азербайджаном, Арменией, Грецией, Катаром, Финляндией, Хорватией, Швейцарией. Также российский оперштаб включил Китай и Лихтенштейн в перечень государств, граждане которых могут въезжать в Россию.