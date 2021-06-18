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Россия разрешила полёты в Турцию с 22 июня

Секрет Фирмыиещё 6
17 минут назад
Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение открыть авиасообщение между Россией и Турцией. Авиакомпании смогут возобновить полёты уже со вторника, 22 июня. О том, что Москва готовит разрешение рейсов в Турцию, утром 18 июня сообщали СМИ — по их данным, власти России могут открыть турецкие курорты из-за переполнения черноморского побережья в Краснодарском крае и Крыму.
Россия разрешила перелеты в Турцию
Фото: ТАССТАСС
О решении оперштаба объявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова вечером 18 июня. Она добавила, что Россия решила возобновить авиасообщение ещё с рядом стран — США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией.
Кроме того, Россия увеличит число рейсов с Австрией, Азербайджаном, Арменией, Грецией, Катаром, Финляндией, Хорватией, Швейцарией. Также российский оперштаб включил Китай и Лихтенштейн в перечень государств, граждане которых могут въезжать в Россию.
Общество,Татьяна Голикова,Москва,Россия,Турция,
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