Россия разрешила перелеты в Турцию

Кроме того, Россия увеличит число рейсов с Австрией, Азербайджаном, Арменией, Грецией, Катаром, Финляндией, Хорватией, Швейцарией. Также российский оперштаб включил Китай и Лихтенштейн в перечень государств, граждане которых могут въезжать в Россию.