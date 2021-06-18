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В Роспотребнадзоре рассказали, кто распространяет индийский штамм коронавируса

Газета.Ru
51 минуту назад
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, кто больше всего распространяет индийский штамм коронавируса, сообщает ТАСС.
"Очень расслабились": Роспотребнадзор обратился к россиянам
Фото: ТАССТАСС
«Нам не удалось избежать нового подъема заболеваемости в связи с массовым игнорированием мер профилактики распространения нового коронавируса. Особенно актуально их соблюдение сейчас, когда циркулирует индийский штамм и наиболее активная часть населения — молодежь — его распространяет в своей среде и в других возрастных группах», — рассказала Пшеничная.
По мнению эпидемиолога, граждане России «очень расслабились», несмотря на то, что коллективный иммунитет к коронавирусу среди населения страны еще не достигнут.
«Коронавирус никуда не делся, и такое полное пренебрежение защитными правилами создает все условия для его дальнейшего распространения. Поэтому так жизненно важно вакцинироваться. Сейчас это единственная возможность остановить рост заболеваемости», — считает Пшеничная.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о распространении индийского штамма в Москве.
Общество,Сергей Собянин,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,
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