Прикрыть срам: Жителя Сочи не пустили в шортах в горгаз

Житель Сочи
, придя в здание горгаза, столкнулся с необходимостью натягивать штаны поверх шорт. Видеозапись произошедшего опубликовал
Telegram-канал «Подъём».
Сочинец пришел в горгаз для оформления документов. Но его отказались пропускать внутрь из-за «неподобающего» внешнего вида, так как на мужчине вместо брюк были джинсовые шорты до колена. Охранник заявил, что в здании действует дресс-код и протянул посетителю брюки.
Для того, чтобы зайти в здание, житель Сочи был вынужден взять у охранника штаны и натянуть их на себя.
«Без маски нельзя заходить, а непонятно чьи штаны человеку приходится надевать, чтобы пройти в горгаз», - возмутился автор видео.
При этом в «Сочигоргазе» изданию пояснили, что такое требования к посетителям – «вопрос культуры, прежде всего». При этом там никак не прокомментировали то, что в пандемию коронавируса жителям города приходится надевать «общественные штаны».
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