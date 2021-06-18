Качество цене не соответствует: Чего ждать от Крыма "простым людям"

После отдыха в Крыму житель России рассказал, чего можно ожидать от курорта "простым людям".

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Как сообщил турист в личном блоге на площадке "Яндекс.Дзен", в Ялте проживание в пешей доступности от морского берега стартует от 4 тыс. рублей в сутки. При этом качество услуг не соответствует цене. В большей степени это относится к апартаментам рядом с морем, сообщает «Царьград».

Чем больше удаленность от моря, тем, конечно, дешевле. Есть неплохие варианты в 3-4 километрах от пляжа, но в этой ситуации лучше потратиться на аренду авто, поскольку к берегу приходится спускаться.

"Вниз к морю еще ничего, а вот обратно - беда!" – заявил путешественник.

Он также порекомендовал приезжать в Ялту только для экскурсий, а проживать в расположенных недалеко от города поселках.

А ранее сообщалось, что пока Россия ограничила продажу своим гражданам путевок в Турцию, и в то же время отменила с ней авиасообщение, в Крыму ждут огромного наплыва отдыхающих. В 2020-м году полуостров хоть и лишился части отдыхающих по причине пандемии, но при этом стал единственным курортным регионом страны, нарастившим прибыль от туристической индустрии за время локдауна.

Уже в текущем году республика не только много заработала, но еще и прогнозирует достижение нового рекорда — 8 миллионов отдыхающих.