Военную технику привлекут для вывоза детей из Ялты

«Доставлять детей по домам будем централизовано. Ждем подъезда техники военных Черноморского флота», — сказала Павленко. Она добавила, что дети находятся в безопасности и хороших условиях, их кормят.
Ранее сообщалось, что власти Ялты, где произошло затопление, призвали на помощь Черноморский флот. Флот выделяет городу военную технику, чтобы эвакуировать людей и доставлять их в пункты обогрева. Павленко отметила, что развернуто уже три таких пункта. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.
17 июня сильные ливни обрушились на восток Крыма, в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячных нормы осадков.