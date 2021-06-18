В Башкирии непривитых перестанут пускать в рестораны

Согласно официальному документу, с 22 июня попасть в выставочные залы, кинотеатры, концертные залы, дома культуры, ночные клубы, а также на массовые физкультурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях смогут только те, у кого есть сертификат о вакцинации от COVID-19, справка о вакцинации, либо документ, подтверждающий противопоказания для вакцинации. Также допускается справка об отрицательном ПЦР-тесте, но она считается действительной только трое суток.