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Власти Ялты временно прекратили подачу воды в городе

ТАСС
1 час назад
Мэр Ялты Янина Павленко призвала жителей города запастись водой из-за временного отключения водоснабжения во всем регионе.
"Прошу всех запастись водой в квартирах, потому что сейчас будет запланированное отключение воды практически во всем регионе", - сказала Павленко.
Она добавила, что в Ялте будут сформированы графики подачи воды населению. В министерстве ЖКХ Крыма журналистам пояснили, что решение о прекращении водоснабжения принято вследствие повышенной мутности воды.
Ранее сообщалось, что власти Ялты приняли решение о закрытии въезда в город из-за возникших подтоплений, потоками воды сносит автомобили, жертв среди населения нет. В местных сообществах в соцсетях пользователи публикуют фото и видео с улиц Ялты, на которых видно, что вода достигает капота автомобилей или переворачивает их. Ранее сообщалось, что в городе ограничено движение общественного транспорта.
Общество,Видео,Янина Павленко,
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