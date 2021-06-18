Она добавила, что в Ялте будут сформированы графики подачи воды населению. В министерстве ЖКХ Крыма журналистам пояснили, что решение о прекращении водоснабжения принято вследствие повышенной мутности воды.

Ранее сообщалось, что власти Ялты приняли решение о закрытии въезда в город из-за возникших подтоплений, потоками воды сносит автомобили, жертв среди населения нет. В местных сообществах в соцсетях пользователи публикуют фото и видео с улиц Ялты, на которых видно, что вода достигает капота автомобилей или переворачивает их. Ранее сообщалось, что в городе ограничено движение общественного транспорта.