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Крым уходит под воду: синоптики дали прогноз

Мария Иванова
25 минут назад
Погода на курортах Крыма наладится не раньше понедельника, так как на выходных нынешний циклон сменит еще один. Об этом со ссылкой на начальника республиканского гидрометцентра Татьяну Любецкую пишет РИА Новости.
Крым уходит под воду: синоптики дали прогноз
Фото: ТАССТАСС
В крымском гидрометцентре отметили, что из-за накрывшего полуостров циклона сегодня ночью на Ай-Петри и в Ялте выпало две месячных нормы осадков. А в Севастополе за последние сутки выпало 47 миллиметров, при норме – 38.
«На южном берегу Крыма (Ялта) прошли очень сильные дожди, они продолжаются и сегодня. В Севастополе – тоже. Западный берег (Евпатория, Саки), тоже всю ночь шли дожди, но не такие сильные. Осадки прекратятся только к вечеру», - пояснила Любецкая.
При этом, по ее словам, на выходных в Крым придет новый циклон, но он будет слабее предыдущего.
«С 21-го числа и далее на протяжении недели будет тепло и жарко. Дожди, в том числе сильные, возможны, но уже другого характера – локальные. Уже отдыхать будет намного приятней», - отметила начальник гидрометцентра Крыма.
Из-за ливней в Ялте из берегов вышла река Водопадная. Затоплены улицы, а водный поток был такой силы, что смыл стоявшую на дороге машину. Существует риск, что город может остаться без электричества. Власти Ялты призвали местных жителей и туристов не выходить из дома.
Общество,Татьяна Любецкая,РИА Новости,Республика Крым,
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