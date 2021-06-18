Пока вы спали: Саммит Путина и Байдена разочаровал Украину

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Агробизнес договаривается о чартерных поездах
В Минсельхозе
и ОАО РЖД
рассматривается вопрос организации чартерных поездов для решения проблемы нехватки рабочей силы в агропромышленном комплексе. Разрешенные с марта авиаперевозки слишком дороги, пишет
«Коммерсант».
При этом участники рынка отмечают, что для ягодной отрасли эта мера уже запоздала, там нехватка трудовых мигрантов из соседних стран уже привела к сокращению посадок на 30%, а пиковый сезон сбора ягод закончится в середине июля. Однако для производители овощей и плодов завоз рабочих актуален. В РЖД готовы обеспечить перевозки иностранных трудовых мигрантов, но пока заявок на это не поступало.
Армения готовится к схватке за парламент
По итогам выборов 20 июня в Армении должно быть сформировано новое правительство. Однако опросы показывают, что ни партия «Гражданский договор» нынешнего и.о. премьер-министра Никола Пашиняна, ни блок «Армения» во главе с экс-президентом страны Робертом Кочаряном
не смогут набрать нужное количества голосов. Об этом пишет
«Коммерсант».
На фоне этого растет значимость результата малых партий и не исключен второй тур. Эксперты прогнозируют, что в парламент могут пройти четыре политические силы: партии «Гражданский договор» и «Процветающая Армения», а также блоки «Армения» и «Честь имею».
Россиян предупредили об активизации мошенников из-за вакцинации
Власти Москвы
, Подмосковья, Кемеровской и Сахалинской областей ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников ряда отраслей. На фоне это эксперты ожидают увеличения киберпреступлений на 20-30%, пишут
«Известия».
Так, основной схемой для мошенников может стать кража персональных данных под предлогом подготовки к вакцинации. При этом будет создано множество фишинговых сайтов, которые предложат зарегистрироваться на вакцинацию или проверить списки тех, кто обязан сделать прививку. Эксперты также ожидают увеличение числа объявлений о продаже поддельных сертификатов о вакцинации и результатов ПЦР-тестов.
России грозит создание турецкой базы в Азербайджане
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
заявил о возможном размещении в Азербайджане турецкой военной базы в рамках подписанного двумя странами Шушинского соглашения. База страны НАТО
в Азербайджане станет серьезным вызовом для России, пишет
«Взгляд».
Эксперты отметили, что после обострения конфликта в Нагорном Карабахе Азербайджан больше тяготеет к Турции, чем к России, и появление на территории страны турецкой военной базы вполне возможно. Если идея Эрдогана будет реализована, то Минобороны России
будет вынуждено предпринять контрмеры, отметили они.
Чем Зеленского расстроили переговоры президентов России и США?
Президенты России и США Владимир Путин
и Джо Байден
на встрече в Женеве сделали именно то, чего категорически не хотели в Киеве. Они обсудили Украину в отсутствие Украины, пишет
«Взгляд».
При этом неприятным сюрпризом для президента Украины Владимира Зеленского
стало то, что перед встречей США отказались от новых санкций в отношении газопровода «Северный поток-2». А на самом саммите лидеры США и России говорили о том, как вернуться к выполнению Минских соглашений.