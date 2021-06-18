Пока вы спали: Саммит Путина и Байдена разочаровал Украину

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Агробизнес договаривается о чартерных поездах

Минсельхозе и ОАО РЖД рассматривается вопрос организации чартерных поездов для решения проблемы нехватки рабочей силы в агропромышленном комплексе. Разрешенные с марта авиаперевозки слишком дороги, пишет «Коммерсант».

При этом участники рынка отмечают, что для ягодной отрасли эта мера уже запоздала, там нехватка трудовых мигрантов из соседних стран уже привела к сокращению посадок на 30%, а пиковый сезон сбора ягод закончится в середине июля. Однако для производители овощей и плодов завоз рабочих актуален. В РЖД готовы обеспечить перевозки иностранных трудовых мигрантов, но пока заявок на это не поступало.

Армения готовится к схватке за парламент

По итогам выборов 20 июня в Армении должно быть сформировано новое правительство. Однако опросы показывают, что ни партия «Гражданский договор» нынешнего и.о. премьер-министра Никола Пашиняна, ни блок «Армения» во главе с экс-президентом страны Робертом Кочаряном не смогут набрать нужное количества голосов. Об этом пишет «Коммерсант».

На фоне этого растет значимость результата малых партий и не исключен второй тур. Эксперты прогнозируют, что в парламент могут пройти четыре политические силы: партии «Гражданский договор» и «Процветающая Армения», а также блоки «Армения» и «Честь имею».

Россиян предупредили об активизации мошенников из-за вакцинации

Власти Москвы , Подмосковья, Кемеровской и Сахалинской областей ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников ряда отраслей. На фоне это эксперты ожидают увеличения киберпреступлений на 20-30%, пишут «Известия».

Так, основной схемой для мошенников может стать кража персональных данных под предлогом подготовки к вакцинации. При этом будет создано множество фишинговых сайтов, которые предложат зарегистрироваться на вакцинацию или проверить списки тех, кто обязан сделать прививку. Эксперты также ожидают увеличение числа объявлений о продаже поддельных сертификатов о вакцинации и результатов ПЦР-тестов.

России грозит создание турецкой базы в Азербайджане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможном размещении в Азербайджане турецкой военной базы в рамках подписанного двумя странами Шушинского соглашения. База страны НАТО в Азербайджане станет серьезным вызовом для России, пишет «Взгляд».

Эксперты отметили, что после обострения конфликта в Нагорном Карабахе Азербайджан больше тяготеет к Турции, чем к России, и появление на территории страны турецкой военной базы вполне возможно. Если идея Эрдогана будет реализована, то Минобороны России будет вынуждено предпринять контрмеры, отметили они.

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