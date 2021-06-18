Вакцина в виде пастилы и защита от индийского штамма: в России изучают новые способы защиты от COVID-19

Минобороны РФ разрабатывает вакцину от COVID-19 в форме пастилы и лекарство в виде жвачки. Съедобная вакцина станет уже шестым российским препаратом для формирования иммунитета к коронавирусу. Кроме того, в центре им. Гамалеи отметили, что нет необходимости менять состав «Спутника V» из-за распространения в стране индийского штамма коронавируса — препарат достаточно эффективен против него. Главное — снова прививаться в случае падения титра антител.

Фото: Мурад Оруджев/РИА «Новости» Мурад Оруджев/РИА «Новости»

48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ разрабатывает препарат против коронавируса в форме жевательной резинки. Кроме того, сообщает со ссылкой на источник "РИА Новости", идет работа над мукозальной вакциной от COVID-19 в форме пастилы.

"Совмещение доступной формы применения с полезными свойствами препарата" должно гарантировать положительный эффект, считают в институте.

"Сладкая" вакцина может стать шестым российским препаратом для формирования иммунитета к коронавирусу. Напомним, НИЦЭМ им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи 26 апреля получил патент на интраназальную вакцину от COVID-19. Ее планируют зарегистрировать в 2022 году. Сейчас же привиться можно "Спутником V" и "Спутником Лайт", "ЭпиВакКороной" и "Ковиваком".

Состав вакцины менять не будут

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему состав отечественной вакцины от коронавируса "Спутник V" не планируют менять из-за новых штаммов.

"Создавать новую вакцину при нашей регуляторике довольно долго. Научная часть займет 10 дней, а регуляторика - три-четыре месяца. За это время вирус мутирует, и придет еще какой-то штамм", - заявил он в беседе с "Известиями".

По словам ученого, создание новых версий "Спутника V" — "дело неблагодарное". Гораздо более эффективной мерой, добавил он, будет поддержание высоких титров антител с помощью существующего препарата. При их снижении стоит снова привиться.

В конце апреля Гинцбург заявил, что "Спутник V" будет эффективен и против индийского штамма коронавируса. 17 июня в Twitter вакцины "Спутник V" было заявлено, что разработчики препарата скоро представят другим производителям вакцины "второй укол, разработанный против индийского штамма коронавируса Дельта".

Ученые утверждают, что будущее — за "коктейлями" вакцин, комбинациями нескольких прививок.

Московский штамм

16 июня в центре Гамалеи сообщили, что в Москве циркулируют несколько штаммов коронавируса, а не только "классический" уханьский. Александр Гинцбург заявил, что лабораторные исследования показывают высокую эффективность отечественной вакцины в отношении индийского штамма.

Одновременно с этим группа врачей из Национальной службы здравоохранения Шотландии пришла к выводу, что индийский штамм опаснее другой мутации коронавируса — британской. Как отмечается в их статье в журнале Lancet, у тех, кто заболел индийским штаммом COVID-19, риск госпитализации в два раза выше в сравнении с теми, кто заразился британским вариантом.

"Он [индийский штамм] превалирует уже в 64 странах, и сегодня мы видим его достаточно интенсивное распространение, начинающееся в России", — сказала в свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, основными причинами интенсивного роста заболеваемости коронавирусом в Москве являются пренебрежительное отношение к мерам профилактики, а также интенсивность сезонной миграции населения. Почему можно заболеть после прививки 14 июня Роспотребнадзор признал, что после вакцинации от коронавируса можно заболеть COVID-19.

"После прививки от коронавируса (не из-за нее, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи", — говорится в сообщении.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков ранее заявил "РИА Новостям", что некоторые люди реагируют на прививку аномально.

"Причин заболевания несколько. Во-первых, у всех есть особенности иммунной системы, и существует часть людей, которые в силу индивидуальных особенностей организма не реагируют на вакцину так, как ожидается. Стандартная дозировка для них может быть недостаточной или, наоборот, избыточной", — сказал он.

Врач добавил, что большая инфицирующая доза "способна "продавить" даже хорошо сформированную иммунную защиту". При этом если человек заболел после первой дозы вакцины, то второй укол ему не потребуется — уровень антител будет достаточно высоким, отмечали в Роспотребнадзоре.

Ревакцинация

Замминистра здравоохранения России Олег Гриднев в начале июня предположил, что через некоторое время людям, которые прививались от коронавируса отечественной вакциной "Спутник V", может понадобиться ревакцинация.

"Как прогнозируют наши уважаемые ученые, в следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем "Спутник V", а именно "Ковиваком" или "Эпиваккороной", но в данном направлении исследования еще идут", — сказал он на пленарном заседании в Госдуме.

Чиновник добавил: "Хорошо, что у нас есть другие вакцины [кроме "Спутника V"], которые наращивают свое производство, наращивают свой объем".