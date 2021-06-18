Турция на замке: бизнес дал прогноз по возобновлению полетов с Россией

Турецкий туристический бизнес не рассчитывает на восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время, это может произойти не раньше середины июля – августа и даже в сентябре, заявил источник в отрасли.

В пресс-службе министерства культуры и туризма Турции сообщили, что делегация российских экспертов прибыла в турецкую Анталью в четверг для оценки ситуации с коронавирусом на туристических объектах, передает РИА «Новости».

«Турецкий турбизнес всерьез не рассчитывает, что в ближайшее время авиасообщение с Россией будет восстановлено. Не раньше середины июля – августа, а может, даже в сентябре», – сказал источник.

По его словам, прибывшей в Турцию российской делегации показывают все, что она хочет увидеть, даже то, чего нет в программе. Он добавил, что турецкая сторона уверена в безопасности туристических объектов, но пока не видит готовности России быстро возобновить авиасообщение.

Авиасообщение с Турцией и Танзанией будет приостановлено как минимум до 21 июня. Это связано с развитием пандемии коронавируса в этих странах.

"С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно", - говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Власти Турции приняли решение смягчить ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом, как сообщает газета Daily Sabah, объявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган

"В течение июня комендантский час будет действовать с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье", - заявил Эрдоган.

Ранее он начинался в будни в 21:00 и действовал на протяжении всех выходных.

По словам президента Турции, также снимается ограничение на работу кафе и ресторанов, им разрешено принимать посетителей при соблюдении правил гигиены и социального дистанцирования.

Данное решение было принято на фоне снижения количества новых случаев заражения коронавирусом.

С 1 июня Турция упрощает правила въезда в страну. В первую очередь, это коснется привитых от коронавируса туристов, в том числе из России. Вакцинированным гражданам не нужно предъявлять справку об отрицательном ПЦР-тесте, а непривитые могут въехать со справкой об экспресс-тесте на антигены, сообщает «Интерфакс». Тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию. Детям до 6 лет справка не нужна.

Кроме того, турецкие власти отменили запрет на полеты из Бразилии и ЮАР в Турцию.

При въезде в Турцию пассажиров будут выборочно тестировать на COVID-19. Добраться до конечного пункта поездки они смогут только после получения результатов анализа. В случае наличия положительного результата, их отправят на лечение.

Делегация специалистов из России прибыла в Анталью для того, чтобы оценить ситуацию с распространением SARS-CoV-2 и изучить предпринимаемые местными властями противоэпидемические меры. Об этом 17 июня сообщает газета Yeni Safak.

По информации журналистов издания, российские эксперты пробудут в Анталье до 19 июня, после чего они вернутся в Москву и отчитаются о результатах своей инспекции.

Отмечается, что турецкий туристический сектор надеется на то, что по итогам приезда российской делегации будет восстановлено полноценное авиасообщение между Россией и Турцией в разгар купального сезона.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июня в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в середине текущей недели делегация российских экспертов направится в Турцию для того, чтобы оценить ситуацию с распространением коронавируса в этой стране и принять решение о возможности возобновления авиасообщения с ней и туризма.

Ростуризме сообщили, что россияне могут получить возможность отправиться на отдых в Турцию к июлю текущего года, рассказала глава ведомства Зарина Догузова

«Мы надеемся, что такая позитивная динамика у турецких коллег продолжится, и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты», – рассказала Догузова в интервью телеканалу НТВ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она также отметила, что решение о возобновлении авиасообщения принимает не Ростуризм, а оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Догузова рассказала, что общий объем обязательств туркомпаний перед гражданами по турам в Турцию составляет около 30 миллиардов рублей

«Речь идет где-то о миллионе граждан, то есть примерно миллион человек уже в той или иной степени забронировали и внесли деньги за Турцию», – рассказала она.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян ориентироваться на внутренний туризм. По ее словам, международный туризм тоже восстановится благодаря массовой вакцинации людей от COVID-19, но на это нужно время.

«У нас есть внутренний туризм: у нас круизные речные суда, у нас Алтай, у нас Кавказ, у нас есть куда приложиться. И очень хочется, чтобы родные наши россияне ориентировались на внутренний туризм», – передает РИА «Новости» слова Поповой на ПМЭФ.

При этом для безопасности граждан, как напомнила глава Роспотребнадзора, разработаны специальные правила.