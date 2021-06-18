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Турция на замке: бизнес дал прогноз по возобновлению полетов с Россией

Елена Прошина
1 час назад
Турецкий туристический бизнес не рассчитывает на восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время, это может произойти не раньше середины июля – августа и даже в сентябре, заявил источник в отрасли.
В пресс-службе министерства культуры и туризма Турции сообщили, что делегация российских экспертов прибыла в турецкую Анталью в четверг для оценки ситуации с коронавирусом на туристических объектах, передает РИА «Новости».
«Турецкий турбизнес всерьез не рассчитывает, что в ближайшее время авиасообщение с Россией будет восстановлено. Не раньше середины июля – августа, а может, даже в сентябре», – сказал источник.
По его словам, прибывшей в Турцию российской делегации показывают все, что она хочет увидеть, даже то, чего нет в программе. Он добавил, что турецкая сторона уверена в безопасности туристических объектов, но пока не видит готовности России быстро возобновить авиасообщение.

Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией до 21 июня

Авиасообщение с Турцией и Танзанией будет приостановлено как минимум до 21 июня. Это связано с развитием пандемии коронавируса в этих странах.
"С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно", - говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Власти Турции приняли решение смягчить ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом, как сообщает газета Daily Sabah, объявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
"В течение июня комендантский час будет действовать с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье", - заявил Эрдоган.
Ранее он начинался в будни в 21:00 и действовал на протяжении всех выходных.
По словам президента Турции, также снимается ограничение на работу кафе и ресторанов, им разрешено принимать посетителей при соблюдении правил гигиены и социального дистанцирования.
Данное решение было принято на фоне снижения количества новых случаев заражения коронавирусом.

Турция упростила требования для въезда россиян

С 1 июня Турция упрощает правила въезда в страну. В первую очередь, это коснется привитых от коронавируса туристов, в том числе из России. Вакцинированным гражданам не нужно предъявлять справку об отрицательном ПЦР-тесте, а непривитые могут въехать со справкой об экспресс-тесте на антигены, сообщает «Интерфакс». Тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию. Детям до 6 лет справка не нужна.
Кроме того, турецкие власти отменили запрет на полеты из Бразилии и ЮАР в Турцию.
При въезде в Турцию пассажиров будут выборочно тестировать на COVID-19. Добраться до конечного пункта поездки они смогут только после получения результатов анализа. В случае наличия положительного результата, их отправят на лечение.

Делегация экспертов из РФ прибыла в Анталью для оценки ситуации с COVID-19

Делегация специалистов из России прибыла в Анталью для того, чтобы оценить ситуацию с распространением SARS-CoV-2 и изучить предпринимаемые местными властями противоэпидемические меры. Об этом 17 июня сообщает газета Yeni Safak.
По информации журналистов издания, российские эксперты пробудут в Анталье до 19 июня, после чего они вернутся в Москву и отчитаются о результатах своей инспекции.
Отмечается, что турецкий туристический сектор надеется на то, что по итогам приезда российской делегации будет восстановлено полноценное авиасообщение между Россией и Турцией в разгар купального сезона.
Как передавало ИА REGNUM, 16 июня в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в середине текущей недели делегация российских экспертов направится в Турцию для того, чтобы оценить ситуацию с распространением коронавируса в этой стране и принять решение о возможности возобновления авиасообщения с ней и туризма.

В Ростуризме назвали возможные сроки начала туров в Турцию

В Ростуризме сообщили, что россияне могут получить возможность отправиться на отдых в Турцию к июлю текущего года, рассказала глава ведомства Зарина Догузова.
«Мы надеемся, что такая позитивная динамика у турецких коллег продолжится, и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты», – рассказала Догузова в интервью телеканалу НТВ. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она также отметила, что решение о возобновлении авиасообщения принимает не Ростуризм, а оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Догузова рассказала, что общий объем обязательств туркомпаний перед гражданами по турам в Турцию составляет около 30 миллиардов рублей
«Речь идет где-то о миллионе граждан, то есть примерно миллион человек уже в той или иной степени забронировали и внесли деньги за Турцию», – рассказала она.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам ориентироваться на внутренний туризм

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян ориентироваться на внутренний туризм. По ее словам, международный туризм тоже восстановится благодаря массовой вакцинации людей от COVID-19, но на это нужно время.
«У нас есть внутренний туризм: у нас круизные речные суда, у нас Алтай, у нас Кавказ, у нас есть куда приложиться. И очень хочется, чтобы родные наши россияне ориентировались на внутренний туризм», – передает РИА «Новости» слова Поповой на ПМЭФ.
При этом для безопасности граждан, как напомнила глава Роспотребнадзора, разработаны специальные правила.
«Что касается международного туризма, я абсолютно уверена, что все восстановится. Мир привьется, тот, который не сможет привиться, к сожалению, переболеет. Но лучше привиться. И жизнь наладится, просто на это нужно время», – отметила Попова.
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