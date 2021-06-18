Россияне смогут составлять протоколы на шумных соседей

Госдуме предлагают разрешить трем соседям составлять протоколы за шум по ночам — такой механизм разработали авторы федерального «закона о тишине». И хотя правительство пока не одобряет инициативу, парламентарии намерены «доказать ее жизнеспособность», рассказала «Газете.Ru» депутат Ольга Павлова

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Три соседа и протокол

В Госдуме создадут рабочую группу по вопросам "закона тишины", который предлагает штрафовать соседей, шумящих в ночное время (с 23:00 до 7:00), на сумму до 150 тыс. рублей. Об этом "Газете.Ru" сообщила один из его авторов, член Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ольга Павлова. Депутатам предстоит обсудить, кто и как будет фиксировать нарушения.

"Поправки к законопроекту еще не готовы и, я думаю, будет продлен их срок, потому что ко второму чтению нужно внести много изменений. Первое – определить орган, фиксирующий нарушения. Это не только о тишине, это различные сильные запахи, несоблюдение санитарных норм – все, что лежит в области конфликтов соседей", - рассказала депутат.

Кроме контролирующего органа, нужно понять, кто и как должен засвидетельствовать нарушение, добавила Павлова.

"Мы предлагали, чтобы это делала Жилищная инспекция. Либо возможен механизм, когда три соседа фиксируют нарушения и коллективно заполняют протокол", - сообщила Павлова.

Она добавила, что эти предложения не устроили правительство, и "их жизнеспособность предстоит доказать на площадке комитета — в рамках рабочей группы". Работать над законом продолжит уже следующий созыв Госдумы.

"Я надеюсь войти в следующей созыв и продолжить работать над "законом о тишине". Меня пригласили в состав рабочей группы. Сейчас этот проект, в основном, касается строительно-ремонтных работ, но, я думаю, мы расширим его. Включим стук, например, музыку громкую – все, что касается вопросов спокойствия граждан", - сказал в беседе с "Газетой.Ru" зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин.

Он также выразил надежду, что в будущем законопроект распространится не только на многоквартирные дома, но и на прилегающие территории – чтобы кафе или стройки около дома не мешали людям.

Доказательство шума

Сегодня фактически есть только один способ бороться с шумными соседями – вызывать полицию или напрямую звонить участковому, рассказал ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин . По статьям 6.3 и 6.4 Кодекса административный правонарушений (КоАП), оштрафовать громких соседей можно максимум на тысячу рублей.

"Но если предупреждения и протоколы становятся систематическими, то дело может быть направлено в суд с последующей конфискацией оборудования, создающего шум. То есть фактически единого инструмента давления на таких соседей в данный момент нет", - уточнил Уткин.

Если федеральный "закон о тишине" будет принят, доказать нарушение будет не сложно, считает юрист.

"Как правило, шум напрягает не только одну квартиру, но и те, которые расположены и рядом, и сверху, и снизу. Поэтому нескольких свидетелей из соседних квартир будет вполне достаточно. Рабочим инструментом будет проведение видеофиксации со звуком – банальное видео с телефона", - объяснил он.

Однако практика показывает, что даже сейчас, когда штраф минимален, соседи порой используют жалобы на шум, чтобы расправляться с "неугодными".

"Когда я училась в университете в Казани, снимала квартиру на улице Космонавтов. И там развернулась настоящая война: сверху жила семья, скажем так, выпивающая. По ночам они то скандалили, то включали музыку на всю громкость. Разговоры не помогали, и однажды я вызвала полицию. Вот тут-то и начался настоящий ад, потому что с тех пор почти они на всех своих пьянках вызывали полицию в мою квартиру, якобы я им мешаю. Каждый вечер начиналось соревнование: кто первый позвонит участковому. Потом ко мне могли уже днем даже прийти из полиции, говорили – жалуются на громкие звуки, а я спала, например!", - поделилась москвичка Динара Ренатова.

Через пару месяцев и после получения штрафа на 500 рублей девушка просто съехала. По мнению Уткина, если "закон о тишине" с его значительными штрафами будет эксплуатироваться как привлечение к ответственности неприятных соседей, то он может сыграть против тех, кто пытается таким образом манипулировать исполнительными органами в своих целях.

"Есть допустимые звуки, которые не будут признаны создателями шума – плач детей, шум от ходьбы, вода в трубах и другие бытовые истории. Адекватные соседи не будут жаловаться не только на детей, но и на своих соседей, которые по каким-то причинам могут им просто не нравиться. Неадекватные просто не смогут доказать наличие шума, поэтому будут привлекаться за ложные вызовы уполномоченных структур по статье 19.13 КоАП РФ и платить штрафы до 1500 рублей", - отметил он.

Не громче разговора

Пока в России нет общего федерального закона, регионы решают вопрос самостоятельно. Режим тишины в ночное время предусмотрен, например, в Москве, Татарстане и Красноярске.

"Уровень допустимого шума определяется в соответствии с местными законами субъектов, которые закрепляет диапазон, измеряемый в децибелах, в рамках которого разрешаются звуки в ночное время. Например, в законе города Москвы "О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве" установлено, что днем уровень шума ограничен 55 децибелами, в ночное время (с 23:00 до 07:00) – 45 децибелами", — пояснила член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова.

45 дБ – это уровень громкости обычного разговора, крик или смех – это уже 70 дБ.

"В данном контексте это вопрос, который не должен определяться именно уровнями шума по датчикам. Все и так прекрасно знают, что подразумевается под нарушением спокойствия", — подчеркнул Павел Уткин.

Законопроект предлагает исключить из критериев шума действия бытового характера – ходьбу, шум воды из крана и другие. Но в правительстве считают, что тогда могут возникнуть спорные ситуации, когда человек станет доказывать, что не нарушал закона.

"Кроме того, из содержания данного положения законопроекта следует, что звуки, источником которых является обычная жизнедеятельность человека, не считаются нарушением тишины. Вместе с тем разграничение между собой звуков, относящихся к обычной жизнедеятельности, может повлечь за собой появление спорных ситуаций", — говорится в официальном отзыве кабмина.

Однако юристы проект в целом поддерживают.

"Полагаем, что такой закон не только не приведет к нарушениям прав граждан, но, наоборот, создаст федеральную законодательную базу для развития регионального законодательства в части установления времени "тишины" и ответственности, наступающей в результате превышения максимально допустимого уровня шума", - сказала член АЮР Мария Спиридонова.