Умер заслуженный артист России Андрей Егоров

Андрей Егоров исполнил более 20 ролей в Театре армии. Последние годы был занят в спектаклях "Красное колесо", "Судьба одного дома", "Барабанщица". Также снимался в различных фильмах и телесериалах, таких как "Смерш", "Жених", "Оптимисты" и др.