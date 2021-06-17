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Умер заслуженный артист России Андрей Егоров

ТАСС
14 минут назад
Заслуженный артист России, актер Центрального академического театра Российской армии Андрей Егоров умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщается в четверг на сайте театра.
Умер заслуженный артист России Андрей Егоров
Фото: Кадр из фильма "Звезда" (2002)Кадр из фильма "Звезда" (2002)
"Сегодня, 17 июня 2021 года, на 51-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный артист России, актер Центрального академического театра Российской армии Андрей Павлович Егоров", - говорится в сообщении.
Андрей Егоров исполнил более 20 ролей в Театре армии. Последние годы был занят в спектаклях "Красное колесо", "Судьба одного дома", "Барабанщица". Также снимался в различных фильмах и телесериалах, таких как "Смерш", "Жених", "Оптимисты" и др.
Общество,Марк Бек,Андрей Егоров,Россия,
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