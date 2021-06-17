Только с антителами:  В Севастополе вводят ограничения на заселение туристов

Михаил Развожаев Губернатор Севастополя предложил пускать в отели города туристов при выполнении одного из двух условий — предоставлении сертификата о вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе. Об этом глава популярного крымского курорта заявил на заседании оперативного штаба, сообщает «Интерфакс».

Развожаев пояснил, что данные меры предпринимаются из-за большого потока отдыхающих, в том числе из Москвы . Отмечалось, что ПЦР-тесты при заселении в гостиницы и отели приниматься не будут, тем не менее прокуратура города должна дать свое мнение по данному вопросу. Также губернатор посоветовал не посещать регион лицам с серьезными медицинскими противопоказаниями.

Кроме этого, по требованию Роспотребнадзора в городе были введены новые ограничения для работы различных учреждений — ресторанам разрешено принимать посетителей с 08:00 до 23:00, закрываются ночные клубы и караоке-бары, приостанавливается бронирование детского группового отдыха.

Ситуация с распространением коронавируса в Крыму ухудшается — если не принять меры, она может выйти из-под контроля, заявила глава управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе Наталья Пеньковская. Об этом сообщает в среду РИА «Новости».

«Ситуация значительно ухудшилась с марта и ухудшается каждую неделю. Темп прироста заболеваемости 0,28 — самый плохой показатель с конца февраля 2021 года», — сказала она в ходе заседания общественной палаты Крыма.

Она подчеркнула, что ситуация ухудшается в самом начале курортного сезона. Кроме того, по её словам, уровень вакцинации в регионе является недостаточным.

Пеньковская предложила ввести ряд дополнительных ограничительных мер на полуострове. В частности, ограничить работу кафе, баров, ресторанов с 22.00 до 7.00, кроме продажи на вынос. Предлагается сократить заполняемость залов в кинотеатрах с 75 до 50 процентов. Также под запретом будет работа детских досуговых развлекательных организаций в торговых центрах. Предлагается ограничить использование транспорта для граждан старше 65 лет. Кроме того, предполагается, что под запретом будет проведение выпускных вечеров и массовых городских мероприятий.

Как сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Дмитрий Крутиков, эпидемиологическая обстановка в курортных регионах и в Крыму в целом по заболеваемости COVID-19 характеризуется как контролируемая, за исключением Ялты. Спикер крымского парламента Владимир Константинов считает, что введение ограничительных мер и рост темпов вакцинации помогут улучшить эпидемиологическую ситуацию в республике.

Первичную вакцинацию от коронавируса в Крыму прошли более 265 тысяч жителей (из них повторно — 199 тысяч). Для создания коллективного иммунитет необходимо, чтобы вакцинировались 900 тысяч человек, сообщили во вторник в региональном минздраве

Всем сотрудникам санаторно-курортного комплекса, сферы общепита и транспорта в Крыму следует сделать прививки от коронавирусной инфекции, заявила 16 июня глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на заседании совета Общественной палаты

«Лица, работающие в сфере оказания услуг по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания и транспорта, подлежат 100% обязательной вакцинации, за исключением тех, кто имеет противопоказания».

Аргументировала чиновник это предложение ухудшением эпидемиологической ситуации в курортный сезон. Соответствующий вопрос будет рассматриваться правительством Крыма.

В Крыму за сутки выявили 151 случай заражения коронавирусом, сообщил в четверг на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов . Последний раз более 150 случаев коронавируса в регионе выявляли 6 февраля.

"За 16 июня на территории Республики Крым зарегистрирован 151 случай коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 110 выявлены при обращении за медицинской помощью, 39 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, два случая - завозные из-за рубежа", - написал Аксенов.

Он уточнил, что за сутки протестирован на коронавирус 3 571 человек. "Количество выздоровевших за сутки составляет 87 человек, выздоровевших за весь период - 41 954 человек", - добавил глава республики.

В течение почти двух недель в Крыму ежедневно фиксируют более случаев 100 заражения коронавирусом. Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора намеревались предложить оперативному штабу по противодействию коронавирусу в Крыму ужесточить ограничения, введенные из-за пандемии, если на полуострове не будут соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование, а темпы прироста заразившихся не начнут снижаться.

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Эксперт объясняет рост трафика до максимального ограничением авиасообщения с другими странами из-за коронавируса. Кроме того, сказывается и дефицит отелей современного уровня. Она допустила возможность строительства новых гостиниц с загрузкой на 20 тыс номеров.