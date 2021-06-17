Пить или рожать: Женщинам захотели запретить алкоголь

План призывает страны повышать осведомленность населения о вреде употребления алкогольных напитков. В документе сказано, что особое внимание необходимо уделять детям, беременным и женщинам в детородном возрасте.

Отмечается, что употребление алкоголя до и во время вынашивания ребенка провоцирует развитие внутриутробных заболеваний и нарушений и может привести к проблемам с поведением и обучением. Кроме того, это пагубно влияет на физическое и психическое здоровье будущей матери. В ВОЗ подчеркнули, что самой безопасной стратегией для женщин будет полный отказ от горячительных напитков.

Как сообщает Daily Mail, британские компании, торгующие алкоголем, назвали предложение организации «сексистским и патерналистским». Так, исполнительный директор Alcohol Change UK Ричард Пайпер заявил: хотя алкоголь действительно может причинить вред плоду, не стоит ограничивать свободу воли взрослого человека. «Для людей важно осознавать эти риски», —подчеркнул он.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил штрафовать беременных женщин за курение и распитие алкогольных напитков. Об этом 19 апреля 2018 года написало питерское издание 78.ru.

Петров подготовил законопроект, по которому беременных женщин предложили штрафовать на сумму до 5 тысяч рублей за покупку сигарет и алкоголя, а также ставить их на профилактический учет. Еще депутат хочет штрафовать беременных, если их увидят пьяными или под наркотиками. Кроме того, в документе прописали штраф до 1 млн рублей тем, кто продал беременной женщине выпивку и сигареты.

Если продавец сомневается в беременности покупательницы, то он сможет попросить у нее «справку об отсутствии беременности», уточнил Петров.

Почему это инфошум?

Потому что это лишь инициатива, которую еще даже не внесли на рассмотрение в Заксобрание. Неизвестно, внесут ли ее вообще, станут ли рассматривать и уж тем более — утвердят ли.

Во-вторых, депутат Петров, хоть и не Милонов, но тоже известен сомнительными инициативами, похожими на самопиар. Он предлагал запретить депутатам заниматься экстремальными видами спорта, ввести тесты на патриотизм и даже ставил вместо себя в зале Заксобрания фанерную фигуру.

В-третьих, такие предложения уже возникали в регионах и ни к чему не привели. В апреле 2017 года в алтайском Минздраве предложили, чтобы женщина перед покупкой алкоголя представляла справку об отсутствии беременности. Но дальше инициативы дело не пошло.

Тем не менее у многих российских СМИ инициатива регионального депутата превратилась в закон. Многие подали это так, будто в Петербурге уже приняли решение о штрафах.

Специалисты из Луисвиллского университета проанализировали данные более раннего исследования, направленного на изучение репродуктивного здоровья женщин в целом. Исследователи наблюдали за 413 участницами 19-41 года на протяжении максимум 19 менструальных циклов. Женщины ежедневно заполняли дневник, где указывали количество выпитого алкоголя и его тип, а также в каждый цикл делали тест на беременность.

Умеренным считалось потребление от трех до шести алкогольных напитков в неделю, обильным — более шести, а запойным — четыре и более напитка в один день. В качестве единицы измерения рассматривался небольшой бокал пива (355 мл), средний бокал вина (148 мл) или рюмка крепкого спиртного (44 мл). Также исследователи учли информацию о факторах, которые могли повлиять на результаты — возрасте, истории болезни, курении, ожирении, использовании противозачаточных средств и намерении забеременеть.

«Мы обнаружили, что обильное употребление алкоголя в любой фазе менструального цикла было связано с уменьшением вероятности зачатия по сравнению с полным отказом от алкоголя, — говорит доктор Кира Тейлор, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Human Reproduction. — Это важно, потому что некоторые женщины, которые пытаются зачать ребенка, могут считать, что пить в определенные периоды менструального цикла безопасно».

По сравнению с отказом от алкоголя, умеренное и обильное его употребление во время лютеиновой фазы (период между овуляцией и менструальным кровотечением) было связано с уменьшением шансов на зачатие примерно на 44%.

Обильное употребление алкоголя во время овуляторной фазы цикла (несколько дней перед лютеиновой фазой, в которые яйцеклетка перемещается из фолликула в маточную трубу) также оказалось связано со снижением шансов забеременеть на 61%.

«Во время лютеиновой фазы, то есть в последние две недели менструального цикла перед началом кровотечения, когда происходит процесс имплантации, не только обильное, но и умеренное умеренное потребление алкоголя снижает вероятность зачатия. Во время овуляции, обычно примерно на 14-й день цикла, употребление большого количества алкоголя (обильное или запойное питье) значительно снижало шансы забеременеть, — отмечает Тейлор.

Если мы предположим, что у обычной здоровой, непьющей женщины из общей популяции, которая пытается зачать ребенка, вероятность зачатия в течение одного менструального цикла составляет примерно 25%, то в определенном цикле из 100 женщин забеременеют примерно 25 непьющих, около 20 умеренно пьющих и только около 11 сильно пьющих.

Но влияние умеренного потребления алкоголя в лютеиновой фазе более выражено, и только около 16 умеренно пьющих забеременели бы».

Кроме того, каждый дополнительный день употребления алкоголя был связан со снижением шансов на зачатие в лютеиновую фазу примерно на 19% и в овуляторную — на 41%. Вид напитка на результаты не влиял.

Методология исследования не позволяет с уверенностью говорить о причинно-следственной связи — механизм влияния алкоголя на зачатие еще предстоит изучить. Пока исследователи предлагают несколько возможных объяснений.

Так, алкоголь в организме, вероятно, способен помешать яйцеклетке выйти из фолликула в овуляторной фазе или снизить способность оплодотворенной яйцеклетки имплантироваться в матке.

У исследования был ряд ограничений, которые необходимо учесть в дальнейшей работе — участниц было не слишком много, они были стройнее, чем женщины в среднем, и не ставили перед собой цели зачать ребенка. Кроме того, так как участницы сами отчитывались о выпитом алкоголе, они могли занижать значения. Также в исследовании не учитывалось потребление алкоголя партнерами.

Поэтому полученные значения — довольно приблизительные, отмечает Тейлор, и их еще необходимо уточнить. И не стоит воспринимать результаты так, словно алкоголь способен предотвратить беременность, предостерегает она. Алкоголь — не противозачаточное средство, и при его употреблении даже в больших количествах забеременеть все еще возможно.

Физическая и психическая зависимость от алкоголя разрушающее действует на организм человека. Однако медики назвали ряд отличий женского алкоголизма от мужского.

Как сообщил KP.RU врач-психиатр Артем Черно, женщинам удается дольше скрывать хроническую зависимость от спиртного и ее часто покрывают родственники из чувства стыда перед обществом.

- Легче представить мужчину, который третирует семью постоянными запоями, чем женщину, которая делает то же самое. Чаще всего на женский алкоголизм обращают внимание, когда ситуация становится критической, - говорит специалист.

Есть несколько причин, которые могут привести к формированию алкогольной зависимости. В первую очередь так называемый "вдовий" алкоголизм, когда речь идет о потере ребенка или мужа. Женщина не "нашла себя" - спорный социальный статус или не имеет постоянной работы. "Алкоголизм домохозяек" - однообразный и рутинный образ жизни. "Супружеский" алкоголизм - сожительство с пьющим мужем или партнером. К пьянству может привести депрессия, одиночество, насилие в детстве или в семье.

Впрочем, "зеленого змия" можно побороть. Нужно понимать, что от алкоголизма никакой волшебной таблетки нет. Лечение - это серьезная длительная работа, прежде всего, самой пациентки.