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Пить или рожать: Женщинам захотели запретить алкоголь

Елена Прошина
29 минут назад
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала первый проект Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022 — 2030 годы на сайте. Ученые захотели запретить алкоголь женщинам детородного возраста.
План призывает страны повышать осведомленность населения о вреде употребления алкогольных напитков. В документе сказано, что особое внимание необходимо уделять детям, беременным и женщинам в детородном возрасте.
Отмечается, что употребление алкоголя до и во время вынашивания ребенка провоцирует развитие внутриутробных заболеваний и нарушений и может привести к проблемам с поведением и обучением. Кроме того, это пагубно влияет на физическое и психическое здоровье будущей матери. В ВОЗ подчеркнули, что самой безопасной стратегией для женщин будет полный отказ от горячительных напитков.
Как сообщает Daily Mail, британские компании, торгующие алкоголем, назвали предложение организации «сексистским и патерналистским». Так, исполнительный директор Alcohol Change UK Ричард Пайпер заявил: хотя алкоголь действительно может причинить вред плоду, не стоит ограничивать свободу воли взрослого человека. «Для людей важно осознавать эти риски», —подчеркнул он.

Курящих и пьющих беременных россиянок в 2018 году предложили наказывать

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил штрафовать беременных женщин за курение и распитие алкогольных напитков. Об этом 19 апреля 2018 года написало питерское издание 78.ru.
Петров подготовил законопроект, по которому беременных женщин предложили штрафовать на сумму до 5 тысяч рублей за покупку сигарет и алкоголя, а также ставить их на профилактический учет. Еще депутат хочет штрафовать беременных, если их увидят пьяными или под наркотиками. Кроме того, в документе прописали штраф до 1 млн рублей тем, кто продал беременной женщине выпивку и сигареты.
Если продавец сомневается в беременности покупательницы, то он сможет попросить у нее «справку об отсутствии беременности», уточнил Петров.

Почему это инфошум?

Потому что это лишь инициатива, которую еще даже не внесли на рассмотрение в Заксобрание. Неизвестно, внесут ли ее вообще, станут ли рассматривать и уж тем более — утвердят ли.
Во-вторых, депутат Петров, хоть и не Милонов, но тоже известен сомнительными инициативами, похожими на самопиар. Он предлагал запретить депутатам заниматься экстремальными видами спорта, ввести тесты на патриотизм и даже ставил вместо себя в зале Заксобрания фанерную фигуру.
В-третьих, такие предложения уже возникали в регионах и ни к чему не привели. В апреле 2017 года в алтайском Минздраве предложили, чтобы женщина перед покупкой алкоголя представляла справку об отсутствии беременности. Но дальше инициативы дело не пошло.
Тем не менее у многих российских СМИ инициатива регионального депутата превратилась в закон. Многие подали это так, будто в Петербурге уже приняли решение о штрафах.

Ученые рассказали о влиянии алкоголя на зачатие

Специалисты из Луисвиллского университета проанализировали данные более раннего исследования, направленного на изучение репродуктивного здоровья женщин в целом. Исследователи наблюдали за 413 участницами 19-41 года на протяжении максимум 19 менструальных циклов. Женщины ежедневно заполняли дневник, где указывали количество выпитого алкоголя и его тип, а также в каждый цикл делали тест на беременность.
Умеренным считалось потребление от трех до шести алкогольных напитков в неделю, обильным — более шести, а запойным — четыре и более напитка в один день. В качестве единицы измерения рассматривался небольшой бокал пива (355 мл), средний бокал вина (148 мл) или рюмка крепкого спиртного (44 мл). Также исследователи учли информацию о факторах, которые могли повлиять на результаты — возрасте, истории болезни, курении, ожирении, использовании противозачаточных средств и намерении забеременеть.
«Мы обнаружили, что обильное употребление алкоголя в любой фазе менструального цикла было связано с уменьшением вероятности зачатия по сравнению с полным отказом от алкоголя, — говорит доктор Кира Тейлор, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Human Reproduction. — Это важно, потому что некоторые женщины, которые пытаются зачать ребенка, могут считать, что пить в определенные периоды менструального цикла безопасно».
По сравнению с отказом от алкоголя, умеренное и обильное его употребление во время лютеиновой фазы (период между овуляцией и менструальным кровотечением) было связано с уменьшением шансов на зачатие примерно на 44%.
Обильное употребление алкоголя во время овуляторной фазы цикла (несколько дней перед лютеиновой фазой, в которые яйцеклетка перемещается из фолликула в маточную трубу) также оказалось связано со снижением шансов забеременеть на 61%.
«Во время лютеиновой фазы, то есть в последние две недели менструального цикла перед началом кровотечения, когда происходит процесс имплантации, не только обильное, но и умеренное умеренное потребление алкоголя снижает вероятность зачатия. Во время овуляции, обычно примерно на 14-й день цикла, употребление большого количества алкоголя (обильное или запойное питье) значительно снижало шансы забеременеть, — отмечает Тейлор.
Если мы предположим, что у обычной здоровой, непьющей женщины из общей популяции, которая пытается зачать ребенка, вероятность зачатия в течение одного менструального цикла составляет примерно 25%, то в определенном цикле из 100 женщин забеременеют примерно 25 непьющих, около 20 умеренно пьющих и только около 11 сильно пьющих.
Но влияние умеренного потребления алкоголя в лютеиновой фазе более выражено, и только около 16 умеренно пьющих забеременели бы».
Кроме того, каждый дополнительный день употребления алкоголя был связан со снижением шансов на зачатие в лютеиновую фазу примерно на 19% и в овуляторную — на 41%. Вид напитка на результаты не влиял.
Методология исследования не позволяет с уверенностью говорить о причинно-следственной связи — механизм влияния алкоголя на зачатие еще предстоит изучить. Пока исследователи предлагают несколько возможных объяснений.
Так, алкоголь в организме, вероятно, способен помешать яйцеклетке выйти из фолликула в овуляторной фазе или снизить способность оплодотворенной яйцеклетки имплантироваться в матке.
У исследования был ряд ограничений, которые необходимо учесть в дальнейшей работе — участниц было не слишком много, они были стройнее, чем женщины в среднем, и не ставили перед собой цели зачать ребенка. Кроме того, так как участницы сами отчитывались о выпитом алкоголе, они могли занижать значения. Также в исследовании не учитывалось потребление алкоголя партнерами.
Поэтому полученные значения — довольно приблизительные, отмечает Тейлор, и их еще необходимо уточнить. И не стоит воспринимать результаты так, словно алкоголь способен предотвратить беременность, предостерегает она. Алкоголь — не противозачаточное средство, и при его употреблении даже в больших количествах забеременеть все еще возможно.

Психиатр рассказал об отличии женского алкоголизма от мужского

Физическая и психическая зависимость от алкоголя разрушающее действует на организм человека. Однако медики назвали ряд отличий женского алкоголизма от мужского.
Как сообщил KP.RU врач-психиатр Артем Черно, женщинам удается дольше скрывать хроническую зависимость от спиртного и ее часто покрывают родственники из чувства стыда перед обществом.
- Легче представить мужчину, который третирует семью постоянными запоями, чем женщину, которая делает то же самое. Чаще всего на женский алкоголизм обращают внимание, когда ситуация становится критической, - говорит специалист.
Есть несколько причин, которые могут привести к формированию алкогольной зависимости. В первую очередь так называемый "вдовий" алкоголизм, когда речь идет о потере ребенка или мужа. Женщина не "нашла себя" - спорный социальный статус или не имеет постоянной работы. "Алкоголизм домохозяек" - однообразный и рутинный образ жизни. "Супружеский" алкоголизм - сожительство с пьющим мужем или партнером. К пьянству может привести депрессия, одиночество, насилие в детстве или в семье.
Впрочем, "зеленого змия" можно побороть. Нужно понимать, что от алкоголизма никакой волшебной таблетки нет. Лечение - это серьезная длительная работа, прежде всего, самой пациентки.
- Во-первых, это госпитализация в стационар, полное обследование, детоксикация, подбор препаратов, стабилизирующих настроение, восстанавливающих функцию печени. Во-вторых, избегание мест, где употребляют алкоголь и встреч с бывшими собутыльниками, работа с психологом, индивидуальная и групповая психотерапия, - говорит Артем Чернов.
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