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Беглов заявил, что ситуация с коронавирусом в Петербурге непростая

ТАССиещё 5
12 минут назад
Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге сейчас непростая, но контролируемая, в городе есть резерв коек для этой категории пациентов. Об этом в четверг сообщил губернатор города Александр Беглов.
Беглов заявил о непростой ситуации с COVID в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Ситуация с распространением коронавируса непростая, но контролируемая. У нас есть резерв в 2 500 коек для лечения пациентов с СOVID-19", - процитировали Беглова в пресс-службе администрации города по итогам заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории России.
Глава города добавил, что сейчас в Петербурге развернуты 8 815 коек для пациентов с коронавирусом.
Беглов также подчеркнул, что с 17 июня в Петербурге введен запрет на работу детских комнат, объектов развлечения и фудкортов в торговых центрах, также ограничивается количество участников массовых мероприятий.
По последним данным, в Петербурге выявили 454 370 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 425 422 человека, умерли 15 123. За последние сутки в городе выявили 946 случаев заражения.
Общество,Александр Беглов,Правительство РФ,Санкт-Петербург,
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