Беглов заявил о непростой ситуации с COVID в Петербурге

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге сейчас непростая, но контролируемая, в городе есть резерв коек для этой категории пациентов. Об этом в четверг сообщил губернатор города Александр Беглов

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"Ситуация с распространением коронавируса непростая, но контролируемая. У нас есть резерв в 2 500 коек для лечения пациентов с СOVID-19", - процитировали Беглова в пресс-службе администрации города по итогам заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории России.

Глава города добавил, что сейчас в Петербурге развернуты 8 815 коек для пациентов с коронавирусом.

Беглов также подчеркнул, что с 17 июня в Петербурге введен запрет на работу детских комнат, объектов развлечения и фудкортов в торговых центрах, также ограничивается количество участников массовых мероприятий.