1,4 тыс. человек эвакуировали из зон подтопления в Крыму

В Крыму в ночь на 17 июня прошли сильные дожди. По данным Гидрометцентра, на востоке полуострова выпали почти две месячные нормы осадков. В Керчи затопило несколько улиц и сотни домов, центр города остался без света. В связи с произошедшим власти Крыма объявили чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера.