1,4 тыс. человек эвакуировали из зон подтопления в Крыму

В ведомстве отметили, что в настоящее время в четырёх пунктах временного размещения (ПВР) находятся 155 человек, в том числе 39 детей. В Керчи дополнительно развёрнуты ещё два ПВР общей вместимостью 1,3 тысячи человек.
В МЧС добавили, что уровень воды в Керчи снизился на 1,2–1,6 метра и сейчас составляет 40–80 см. Из 364 придомовых территорий подтопленными остаются 162.
В Крыму в ночь на 17 июня прошли сильные дожди. По данным Гидрометцентра, на востоке полуострова выпали почти две месячные нормы осадков. В Керчи затопило несколько улиц и сотни домов, центр города остался без света. В связи с произошедшим власти Крыма объявили чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера.
Метеорологи отметили, что подобное явление происходит в Керчи примерно раз в два десятка лет. Оно связано с выходом южного циклона из Чёрного моря, который приносит с собой обильные осадки.