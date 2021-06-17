Однако в главке ведомства эту информацию опровергли. В итоге сам Аксенов рассказал, что сотрудники МЧС сопровождают все лодки в гидрокостюмах, это нормальная практика. Это делается для всех без исключения. Аксенов выразил благодарность спасателям за оказываемую помощь жителям Керчи.