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Аксенов объяснил, что спасатели сопровождают все лодки в подтопленной Керчи

Авторадиоиещё 4
1 час назад
В связи с ЧП на полуострове глава Крыма Сергей Аксенов отменил запланированное совещание по реализации инвестпроектов и выехал в Керчь. На моторке он поехал осматривать окрестности.
Внимание СМИ и подписчиком телеграмм-каналов во время этой поездки привлекли три человека, который вплавь сопровождали лодку с главой региона. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что плывущие за лодкой люди - сотрудники МЧС.
Однако в главке ведомства эту информацию опровергли. В итоге сам Аксенов рассказал, что сотрудники МЧС сопровождают все лодки в гидрокостюмах, это нормальная практика. Это делается для всех без исключения. Аксенов выразил благодарность спасателям за оказываемую помощь жителям Керчи.
Общество,Видео,Олег Крючков,Сергей Аксенов,МЧС,Республика Крым,Керчь,
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