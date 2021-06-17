В Сочи объявили штормовое предупреждение

Как сообщили метеорологи, утром и до середины дня сегодня, 17 июня в Сочи прогнозируется комплекс гидрометеорологических явлений. Речь идет о сильных дождях, ливнях с грозами, граде. Также ожидается шквалистое усиление ветра до 20-22 м/с.

Фото: ТАСС ТАСС

На реках могут возникать резкие подъемы уровней воды, иногда с превышением нормативных отметок. В горах увеличиваются риски схода селевых потоков небольшого объема.

В этот же период времени на участке Магри – Веселое есть риск формирования смерчей над морем.

Все местные службы перевели на усиленный режим работы. Спасатели порекомендовали жителям и курорта и отдыхающим соблюдать все требуемые меры предосторожности и на время не посещать пляжи.

При возникновении ЧП необходимо звонить по номеру 112.

Кроме этого, и в других районах Кубани введено экстренное предупреждение из-за плохой погоды до 17 июня. Возможны сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

Погодные условия станут хуже и в портах Ейска и Темрюка. Там местами вероятны сильные дожди, а также ухудшение видимости до 1-2 км, иногда до 500 м, в сочетании с грозами, градом и усилением ветра восточной четверти 15-20 м/с, при грозах - до 25 м/с. Высота волн составит 0,8-1,3 м.

А накануне штормовое предупреждение также объявили и в Ленинградской области. Особо опасной погода была вблизи крупнейших водоемов – Финского залива и Ладожского озера.