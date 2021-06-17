Раскрыт обман с "бесплатными" медобследованиями в РФ

Зачастую предложения по телефону пройти "бесплатные" обследования без объяснения подробностей поступают от сомнительных медцентров и "клиник-однодневок". Обычно названия акции или клиники схожи с названиями государственных программ и сервисов, но таковыми на самом деле не являются. Например: "Городской центр ", "Программа поддержки населения ", "Социальный ". Их цели — привлечь на прием людей любыми доступными способами, рассказывает агентству "Прайм" управляющий директор медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Александр Ориновский.

Фото: © РИА Новости. Александр Кряжев © РИА Новости. Александр Кряжев

"Как правило, такие клиники начинают предлагать, навязывать или даже включать без согласования с пациентом дополнительные услуги, за которые потребуют оплаты, под предлогом того, что без них пройденная процедура будет менее эффективной. Иногда ставят ложные или даже несуществующие диагнозы, с целью назначить дорогостоящие лечение", — объясняет специалист.

В ситуациях, когда вам звонят из медучреждения, важно не перепутать предложение от клиник-однодневок и маркетинговые акции, которые проводят медицинские учреждения, где вы уже лечились.

Клиники с хорошей репутацией, по словам Ориновского, всегда ответят на вопросы, если возникли сомнения, и не станут предлагать услуги, которые не имеют отношения к акции.