Скабеева пошутила над «шпаргалками» Байдена

Сегодня в Женеве прошла встреча президентов России и США. Саммит состоялся по инициативе американской стороны, в повестке были как вопросы двухсторонних отношений, так и обсуждение мировых проблем. Сначала лидеры двух стран провели переговоры с глазу на глаз, затем прошла встреча в расширенном формате.
В общей сложности Владимир Путин и Джо Байден общались около 3,5 часов. Еще час занял перерыв. Покидая саммит, американский лидер показал журналистам жест в виде поднятого вверх большого пальца. В свою очередь Владимир Путин, комментируя встречу, сказал, что она прошла «хорошо».