Скабеева пошутила над «шпаргалками» Байдена

Сегодня в Женеве прошла встреча президентов России и США. Саммит состоялся по инициативе американской стороны, в повестке были как вопросы двухсторонних отношений, так и обсуждение мировых проблем. Сначала лидеры двух стран провели переговоры с глазу на глаз, затем прошла встреча в расширенном формате.