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"Куда ж без них": Скабеева пошутила над «шпаргалками» Байдена

Алиса Селезнёва
44 минуты назад
Президент США Джо Байден во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным пользовался «шпаргалками», отметила в своем Telegram-канале телеведущая Ольга Скабеева.
Скабеева пошутила над «шпаргалками» Байдена
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Байден и его шпаргалки. Куда же без них», - написала она.
Телеведущая проиллюстрировала свою запись фотографиями, на которых сидящий в кресле президент США держит в руках небольшой белый листок бумаги. Она также опубликовала фото мужской руки, на которой написано по-английски: «Его зовут Вова».
https://t.me/skabeeva/6452
https://t.me/skabeeva/6452
Сегодня в Женеве прошла встреча президентов России и США. Саммит состоялся по инициативе американской стороны, в повестке были как вопросы двухсторонних отношений, так и обсуждение мировых проблем. Сначала лидеры двух стран провели переговоры с глазу на глаз, затем прошла встреча в расширенном формате.
В общей сложности Владимир Путин и Джо Байден общались около 3,5 часов. Еще час занял перерыв. Покидая саммит, американский лидер показал журналистам жест в виде поднятого вверх большого пальца. В свою очередь Владимир Путин, комментируя встречу, сказал, что она прошла «хорошо».
Общество,Ольга Скабеева,Джозеф Байден,Владимир Путин,Соединенные Штаты,
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